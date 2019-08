17:18 Uhr

E-Scooter-Fahrer stirbt nach Crash auf Autobahn

Ein Mann fährt in Frankreich mit seinem E-Scooter auf die Autobahn, stößt mit einem Motorrad zusammen - und stirbt noch am Unfallort.

Ein Mann ist in Frankreich mit einem E-Tretroller auf eine Autobahn gefahren und tödlich verunglückt. Der Tretroller-Fahrer sei südlich der Hauptstadt Paris auf der A86 mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen, berichtete die Tageszeitung Le Parisien am Samstag in Berufung auf die Polizei. Der Vorfall ereignete sich demnach am Freitagabend gegen 23 Uhr in der Nähe der Gemeinde Vélizy-Villacoublay.

Der Fahrer des Tretrollers war dem Bericht zufolge sofort tot. Der Motorradfahrer sei mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Warum der Mann mit dem E-Tretroller auf die Autobahn gefahren war, war zunächst unklar. Die Roller sind auf Schnellstraßen nicht erlaubt. In Frankreich ist es bereits zu mehreren tödlichen Unfällen mit E-Tretrollern gekommen. (dpa)

