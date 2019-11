vor 7 Min.

E-Scooter-Fahrer verliert jodelnd seinen Führerschein

Polizisten stehen bei einer E-Tretroller-Kontrolle an der Straße.

Betrunken und laut jodelnd ist ein E-Scooter-Fahrer in Erfurt in eine Verkehrskontrolle gefahren. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 29-Jährige zudem ziemlich schwungvoll die Kurven genommen. Den Führerschein ist er erst einmal los.

Ein betrunkener E-Scooter-Fahrer ist in Erfurt laut jodelnd in eine Verkehrskontrolle gefahren. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte der 29-Jährige am frühen Samstagmorgen zudem ziemlich schwungvoll die Kurven genommen.

Wenig später stoppten die Beamten den E-Scooter-Fahrer und holten ihn von seinem Gefährt. Ein Alkoholtest zeigte 1,47 Promille. Den Mann erwarte nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, hieß es weiter. Seinen Führerschein musste er an Ort und Stelle abgeben. (dpa)

Themen folgen