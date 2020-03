vor 33 Min.

ESC 2020: Teilnehmer und Länder (Update: Absage für ESC)

Update: In diesem Artikel hatten wir einen Überblick über die Kandidaten beim ESC 2020 gegeben. Der Wettbewerb wurde aber mittlerweile abgesagt.

Update: Absage für den ESC 2020

Wie die Europäische Rundfunkunion (EBU) am 18. März mitgeteilt hat, fällt der ESC 2020 aus. Zur Begründung hießt es: "Dieser Beschluss der EBU war unvermeidlich angesichts der Umstände, von denen ganz Europa derzeit durch das Coronavirus betroffen ist, und all der Maßnahmen, die Regierungen nun ergreifen müssen."

Das war die ursprüngliche Meldung vor der Verschiebung:

Der 65. Eurovision Song Contest findet 2020 in den Niederlanden statt. Möglich gemacht hatte das der Niederländer Duncan Laurence, der vergangenes Jahr mit seinem Titel "Arcade" den ESC in Tel Aviv gewonnen hatte. Austragungsort ist der Hallenkomplex "Ahoy" in Rotterdam. Damit findet der weltweit größte Musikwettbewerb zum fünften Mal in den Niederlanden statt. Wer sind die Kandidaten im 1. und 2. Halbfinale sowie im Finale?

ESC 2020: Wann finden die beiden Halbfinale und das Finale statt?

12. Mai 2020 | 21 Uhr - Erstes Halbfinale

14. Mai 2020 | 21 Uhr - Zweites Halbfinale

16. Mai 2020 | 21 Uhr - Finale

1. Halbfinale des ESC 2020: Wer sind die Kandidaten? Aus welchen Ländern kommen sie?

Manche Infos liegen noch nicht vor. Wir liefern sie so bald wie möglich nach.

Land Kandidat Lied 1. Hälfte Australien Montaigne "Don't Break Me" Irland Lesley Roy "Story Of My Life" Litauen The Roop "On Fire" Nordmazedonien Vasil "You" Russland Little Big Schweden The Mamas "Move" Slowenien Ana Soklič "Vado" Weißrussland VAL "Da vidna" 2. Hälfte Aserbaidschan Samira Efendi Belgien Hooverphonic "Release Me" Israel Eden Alene "Feker Libi" Kroatien Damir Kedžo "Divlji vjetre" Malta Destiny Chukunyere "All Of My Love" Norwegen Ulrikke "Attention" Rumänien Roxen "Alcohol You" Ukraine Go-A "Solovey" Zypern Sandro "Running"

ESC 2020 - die Länder und ihre Kandidaten im 2. Halbfinale, soweit schon bekannt

Land Kandidat Lied 1. Hälfte Estland Griechenland Island Moldau Österreich Vincent Bueno "Alive" Polen San Marino Serbien Tschechische Republik 2. Hälfte Albanien Arilena Ara "Shaj" Armenien Athena Manoukian "Chaines On You" Bulgarien Victoria Dänemark Finnland Georgien Tornike Kipiani "Take Me As I Am" Lettland Samanta Tīna "Still Breathing" Portugal Schweiz

Finale des ESC 2020: Kandidaten und Länder

Neben den sogenannten "Big Five" (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien) sind auch die Niederlande als Gastgeberland bereits für das Finale gesetzt.

Land Kandidat Lied Deutschland Ben Dolic "Violent Thing" Frankreich Tom Leeb "The Best In Me" Großbritannien (UK) James Newman "My Last Breath" Italien Diodato "Fai rumore" Niederlande Jeangu Macrooy "Grow" Spanien Blas Cantó "Universo"

