ESC 2021: Deutscher Kandidat Jendrik Sigwart im Porträt

Auch 2021 geht der Eurovison Song Contest wieder in eine neue Runde. Dieses Mal soll Kandidat Jendrik Sigwart Deutschland beim ESC vertreten. Wir stellen Ihnen den 26-Jährigen hier im Porträt vor.

Von David Reitschuster

Kandidat Jendrik Siegwart im Porträt: Im Mai ist es wieder so weit und der Eurovision Song Contest geht in eine neue Runde. Dieses Jahr wird der beliebte Musikwettbewerb zum 65. Mal ausgetragen und findet in Rotterdam statt. Als Kandidat für Deutschland tritt 2021 der 26-jährige Jendrik Sigwart an. Der junge Künstler schaffte es, zwei unabhängige Jurys - eine Eurovisionsjury mit 100 Menschen aus ganz Deutschland und eine internationale Expertenjury aus 20 Musikprofis - in einem mehrstufigen Auswahlverfahren von sich und seinem Song zu überzeugen.

Alexandra Wolfslast, deutsche Delegationsleiterin beim ESC 2021, sagt über den Musiker: "Jendrik ist durch und durch authentisch, hat eine tolle Ausstrahlung und unglaubliche Entertainment-Qualitäten. Er hat völlig zurecht die ESC-Jurys überzeugt. Wir freuen uns sehr, dass er für Deutschland antritt."

Hier im Porträt versorgen wir Sie mit allen wichtigen Infos rund um den deutschen ESC-Kandidaten und stellen Ihnen diesen näher vor.

Jendrik Sigwart wurde am 27. August 1994 in Hamburg-Volksdorf als Zweitältester von vier Geschwister geboren. Bereits als Jugendlicher lernte er, Klavier und Geige zu spielen. Nach seinem Schulabschluss absolvierte er vier Jahre lang ein Studium zum Musical-Darsteller am Institut für Musik der Hochschule Osnabrück. Schon während des Studiums trat er in diversen Musicals auf, darunter "My Fair Lady", "Hairspray" oder auch "Peter Pan", in welchem er die Hauptrolle übernahm.

Jendrik Sigwart spielt besonders gerne auf der Ukulele. Bild: Christian Charisius, dpa

Neben seinen Auftritten in Musicals schreibt und komponiert Sigwart auch eigene Lieder, welche er unter anderem auf YouTube veröffentlicht. Bei seiner Musik ist ihm besonders ein Instrument sehr wichtig: die Ukulele. Ursprünglich hatte sich seine Schwester das Instrument als Kind gewünscht, dann aber spielte doch nur Jendrik auf ihr, welcher sich laut eigener Aussage sofort in die Ukulele verliebt hatte. Jendrik spielt das Instrument nicht nur leidenschaftlich gern, sondern setzte sich sogar in seiner Abschlussarbeit musikwissenschaftlich mit der Ukulele auseinander.

Jendrik Siegwart: Eine Teilnahme bei ESC war schon lange sein Traum

Auch sein ESC-Song I Don’t Feel Hate ist auf der Ukulele entstanden. In den Sommermonaten des letzten Jahres nutzte der 26-Jährige die durch das Corona-Virus hervorgerufene auftrittsfreie Zeit zum Komponieren eines eigenen Songs und fasste schließlich den Entschluss, sich mit diesem und einem selbstgedrehten Musikvideo für den ESC 2021 zu bewerben.

Den Entstehungsprozess des Videos dokumentierte er dabei auf humorvolle Art und Weise in kurzen Making-of-Clips und postete diese in den sozialen Medien. In jedem der insgesamt 20 Clips formulierte er seinen Wunsch, beim ESC für Deutschland auf der Bühne stehen zu dürfen, denn eine Teilnahme an diesem war und ist schon lange sein Traum.

Dass Jendrik es mit seinem selbstgeschriebenen Lied wirklich schafft, der Kandidat für Deutschland zu werden, hat sich der junge Musiker zwar erträumt, aber nicht für möglich gehalten: "Ich freue mich sehr, beim ESC für Deutschland auf der Bühne stehen zu dürfen - okay ich halt es nicht aus, da seriös zu bleiben. Leute, ich geh zum ESC - das ist ein Traum, der in Erfüllung geht! Holla die Waldfee!" (AZ)

