Zeitplan und Reihenfolge: So läuft der ESC 2021 ab

Der Eurovision Song Contest 2021 findet in diesem Jahr im niederländischen Rotterdam statt. Bei uns erfahren Sie die Termine und den Zeitplan für den ESC.

Der europäische Musik-Wettbewerb sollte bereits im vergangenen Jahr in Rotterdam ausgetragen werden, allerdings wurde er aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Der ESC 2021 wird aber auf jeden Fall ausgetragen. Dafür haben die Veranstalter verschiedene Konzepte ausgearbeitet, die je nach Pandemie-Lage zum Austragungszeitpunkt Anwendung finden sollten.

Mit dabei sind die 41 Länder, die bereits im vergangenen Jahr am Wettbewerb hätten teilnehmen sollen. 23 Teilnehmerländer setzten dabei auf die Kandidaten, die auch 2020 an den Start gegangen wären. Für Deutschland ist hingegen Jendrik Sigwart mit dem Lied "I Don’t Feel Hate" dabei.

Wann findet der ESC 2021 statt? Alle wichtigen Infos über Termine und Zeitplan finden Sie hier.

ESC 2021: Termine und Zeitplan beim Eurovision Song Contest

Der ESC 2021 findet vom 17. Mai 2021 bis zum 22. Mai 2021 statt. Ausgetragen werden das erste Halbfinale, das zweite Halbfinale und das Finale. Die einzelnen Auftritte werden dabei jeweils in drei verschiedenen Shows gezeigt:

Jury Show: Am Vortag

Family Show: Am Nachmittag

Live Show: Am Abend

Erstes Halbfinale: Hier finden Sie die einzelnen Termine im Überblick:

ESC-Show Sendetermin Erstes Halbfinale Jury Show Montag, 17. Mai 2021 Erstes Halbfinale Family Show Dienstag, 18. Mai 2021 (Nachmittag) Erstes Halbfinale Live Show Dienstag, 18. Mai 2021, 21 Uhr

Das sind die Termine des zweiten Halbfinals:

ESC-Show Sendetermin Zweites Halbfinale Jury Show Mittwoch, 19. Mai 2021 Zweites Halbfinale Family Show Donnerstag, 20. Mai 2021 (Nachmittag) Zweites Halbfinale Live Show Donnerstag, 20. Mai 2021, 21 Uhr

Das große Finale des ESC 2021 findet an folgenden Terminen statt:

ESC-Show Sendetermin Finale Jury Show Freitag, 21. Mai 2021 Finale Family Show Samstag, 22. Mai 2021 (Nachmittag) Finale Live Show Samstag, 22. Mai 2021, 21 Uhr

1. ESC-Halbfinale 2021: Zeitplan und Länder

Diese Länder waren am 18. Mai 2022 beim 1. Halbfinale dabei - mitsamt Reihenfolge:

Startplatz Land Teilnehmende und Song 1 Litauen The Roop -"Discoteque" 2 Slowenien Ana Soklič - "Amen" 3 Russland Manizha - "Russian Woman" 4 Schweden Tusse - "Voices" 5 Australien Montaigne - "Technicolour" | Live-on-tape-Perfomance 6 Nordmazedonien Vasil - "Here I Stand" 7 Irland Lesley Roy - "Maps" 8 Zypern Elena Tsagrinou - " El Diablo " 9 Norwegen Tix - "Fallen Angel" 10 Kroatien Albina - "Tick-Tock" 11 Belgien Hooverphonic - "The Wrong Place" 12 Israel Eden Alene - "Set Me Free" 13 Rumänien Roxen - "Amnesia" 14 Aserbaidschan Efendi - " Mata Hari " 15 Ukraine Go_A - "Shum" 16 Malta Destiny - "Je me casse"

2. ESC-Halbfinale 2021: Zeitplan und Länder heute am 20. Mai

Das sind die Länder im 2. Halbfinale beim Eurovision Song Contest, wie sie die ARD offiziell bekanntgegeben hat:

Startplatz Land Teilnehmende und Song 1 San Marino Senhit - "Adrenalina" 2 Estland Uku Suviste - "The Lucky One" 3 Tschechische Republik Benny Cristo - "Omaga" 4 Griechenland Stefania - "Last Dance" 5 Österreich Vincent Bueno - "Amen" 6 Polen Rafał - "The Ride" 7 Moldau Natalia Gordienko - "Sugar" 8 Island Daði og Gagnamagnið - "10 Years" 9 Serbien Hurricane - " Loco Loco " 10 Georgien Tornike Kipiani - "You" 11 Albanien Anxhela Peristeri - "Karma" 12 Portugal The Black Mamba - "Love Is On My Side" 13 Bulgarien Victoria - "Growing Up Is Getting Old" 14 Finnland Blind Channel - "Dark Side" 15 Lettland Samanta Tīna - "The Moon Is Rising" 16 Schweiz Gjon's Tears - "Tout l'univers" 17 Dänemark Fyr & Flamme - "Øve os på hinanden"

ESC-Finale 2021: Zeitplan und Länder am 22. Mai

Diese Länder sind im Finale beim ESC 2021 mit dabei:

Land Teilnehmende Song Deutschland Jendrik "I Don't Feel Hate" Frankreich Barbara Pravi "Voilà" Großbritannien (UK) James Newman "Embers" Italien Måneskin "Zitti e buoni" Niederlande Jeangu Macrooy "Birth Of A New Age" Spanien Blas Cantó "Voy a quedarme" Norwegen Tix "Fallen Angle" Israel Eden Alene "Set Me Free" Russland Manizha "Russian Woman" Aserbaidschan Efendi " Mata Hari " Malta Destiny "Je me casse" Litauen The Roop "Discoteque" Zypern Elena Tsagrinou " El Diablo " Schweden Tusse "Voices" Belgien Hooverphonic "The Wrong Place" Ukraine Go_A "Shum"

ESC 2021: Der Wettbewerb in Pandemie-Zeiten

In diesem Jahr gibt es wegen der anhaltenden Corona-Pandemie zahlreiche Regelungen und Anweisungen, was den ESC betrifft. So wurden die Künstler unter anderem gebeten, ihren Auftritt in ihrem Heimatland aufzunehmen, sodass im Zweifelsfall auf die Anreise aller Künstler verzichtet werden und während der Show das Videomaterial abgespielt werden kann. Nun können angesichts der sinkenden Inzidenz-Werte aber alle Künstler vor Ort antreten. Sogar 3500 glücklichen Zuschauern wird pro Show Einlass zu gewährt.

Das Motto "Open Up", das bereits für den Contest 2020 vorgesehen war, bleibt auch in diesem Jahr bestehen. Moderiert wird die Show von Chantal Janzen, Jan Smit, Edsilia Rombley sowie Nikkie de Jager. Auch die Moderatoren sollten bereits im vergangenen Jahr durch die Show führen und werden nun in diesem Jahr die Beiträge der verschiedenen Länder präsentieren. (AZ)

