12:56 Uhr

ESC: Michael Schulte sehr zufrieden mit Platz vier Panorama

Michael Schulte bricht beim Eurovision Song Contest 2018 in Lissabon den deutschen Punktefluch. Mit "You Let Me Walk Alone" landet er mit 340 Punkten auf Rang 4.

Der Eurovision Song Contest 2018 ist Geschichte. Neben der israelischen ESC-Siegerin Netta ist auch Michael Schulte einer der großen Gewinner des Abends.

Von Oliver Bosch

340 Punkte sammelte Michael Schulte beim ESC 2018 in Lissabon für Deutschland. Das sind 336 Zähler mehr, als Levina im letzten Jahr in Kiew ersungen hatte. Michael brach mit seiner gefühlvollen Ballade "You Let Me Walk Alone" den deutschen Punkte-Fluch. Am Ende reichte das für den hervorragenden vierten Platz.

"Platz vier. Oh mein Gott!", jubelte Schulte strahlend nach der Show in der ARD-Live-Schaltung zu Moderatorin Barbara Schöneberger auf der Hamburger Reeperbahn. "Das ist so verrückt." Alkohol war für den Überflieger seit einer Woche tabu. Nach seinem Finalauftritt stieß er mit seinen Begleitern auf den Erfolg an, wie er verriet: "Ich hab' mir auch ein Sektchen gegönnt, nachdem ich eine Woche gar nichts getrunken habe, um ganz konzentriert zu sein."

Die Gäste der deutschen ESC-Party in Hamburgs berühmtem Amüsierviertel feierten ebenfalls den größten deutschen ESC-Erfolg in diesem Jahrtausend nach Lena Meyer-Landruths Sieg 2010.

ESC: Schulte schrieb einen Song für seinen toten Vater

Zuvor fieberte ganz Deutschland dem 63. Eurovision Song Contest 2018 in Lissabon entgegen. Max Giesinger, Revolverheld-Manager Sascha Stadler, Mike Singer und Lotte Jury-Präsidentin und "Sing meinen Song"-Teilnehmerin Mary Roos zitterten als Jury-Mitglieder beim Eurovision Song Contest 2018 mit Deutschland-Barde Michael Schulte. 50 Prozent der deutschen ESC-Punkte gehen auf das Konto des Quintetts. Die andere Hälfte steuern die deutschen Zuschauer bei.

Angeber-Wissen: Womit man am ESC-Abend punkten kann 1 / 8 Zurück Vorwärts DA-TAM DADA-TAM DAM-TAAAAA-DAM : Bevor die Übertragung des ESC als Veranstaltung der Europäischen Rundfunkunion EBU richtig startet, ertönt in der Regel die Eurovision-Fanfare. Bekannt ist sie sicherlich den meisten, weil sie früher auch vor "Wetten, dass..?" gespielt wurde. Komponiert hat sie der Franzose Marc-Antoine Charpentier, der im 17. Jahrhundert lebte. In den 1950er Jahren entschied die EBU, dessen "Te Deum" als ihre Hymne einzuführen.

HEIMSIEGE: Oslo-Gewinnerin Lena versucht es mit "Taken By A Stranger" 2011 in Düsseldorf, kann den Titel aber nicht in Deutschland halten. Sechs anderen ist ein Heimsieg jedoch schon geglückt: So holt zum Beispiel gleich beim ersten Grand Prix 1956 in Lugano die Schweizerin Lys Assia mit "Refrain" den Sieg. 13 Jahre später singt Salomé mit "Vivo cantando" ihre Heimat Spanien in Madrid auf Platz eins. 1973 schafft das auch die Luxemburgerin Anne-Marie David mit "Tu te reconnaîtras". Oder Gali Atari mit der Band Milk and Honey, die sich in Jerusalem 1979 mit "Halleluja" durchsetzt.

3 MAL IRLAND: Weil die Grüne Insel ihren Heimvorteil gleich zweimal nutzen kann, trägt sie den ESC dreimal nacheinander aus: 1993, 1994, 1995. Den Startschuss gibt Linda Martin in Schweden, als sie 1992 mit "Why Me?" in Malmö den Sieg holt. Danach gewinnen Niamh Kavanagh ("In Your Eyes") in Millstreet und im Jahr darauf Paul Harrington und Charlie McGettigan ("Rock'n'Roll Kids") in Dublin. Erst 1995 bricht das norwegische New-Age-Duo Secret Garden ("Nocturne") in Dublin die Siegesserie - nur um ein Jahr später in Oslo den Titel wieder an Irland abzugeben: an Eimear Quinn mit "The Voice". Die Insel ist mit sieben Siegen das bislang erfolgreichste ESC-Land - vor Schweden.

IMMER WIEDER ZWEITER: Sage und schreibe fünfzehn Mal musste sich Großbritannien bisher mit dem zweiten Platz zufrieden geben - zuletzt 1998 mit Imaanis "Where Are You" in Birmingham. Zweimal (1968 und 1988) haben die Briten sogar nur mit einem Punkt Abstand das Nachsehen. Kein anderes Land kommt in der ESC-Geschichte annähernd so oft auf diesen undankbaren Rang. Das Königreich steht allerdings als dritterfolgreichste Nation auch fünfmal ganz oben auf dem Treppchen. Seit 2010 verpassen die Briten aber stets die Top Ten - trotz solcher Zugpferde wie Bonnie Tyler, Engelbert oder die Boyband Blue.

L'ALLEMAGNE ZÉRO POINTS: Dass sich Deutschland im ESC-Finale zuweilen nicht gerade mit Ruhm bekleckert, kann passieren. Achtmal landet ein Beitrag auf dem letzten Platz. Dass allerdings dabei nur null Punkte abgeholt werden, gab es bisher nur selten. 2015 bekommt Ann Sophie (im nationalen Vorentscheid nur Zweite, doch Sieger Andreas Kümmert verzichtet) mit "Blue Smoke" in Wien keinen einzigen Zähler. Zuvor war das Deutschland zuletzt mit Ulla Wiesner ("Paradies, wo bist du?") 1965 in Neapel passiert - damals allerdings verteilte noch allein eine Jury Punkte, nicht auch die Zuschauer.

DEUTSCHLAND NICHT IM FINALE: Wie wäre wohl Leons Eurodisco-Stampfer "Blauer Planet" vor dem internationalen ESC-Publikum angekommen? Man wird es nie erfahren. 1996 wollen 30 Länder ihre Kandidaten nach Oslo schicken, aber 23 Plätze sind nur zu vergeben. Eine Jury entscheidet, dass auch der Sieger des deutschen Vorentscheids zu denen gehört, die nicht ins Finale kommen. Deutschland ist erstmals draußen. Um das künftig zu verhindern, entscheidet die EBU später: Die größten Geldgeber, darunter Deutschland, sind immer fürs Finale gesetzt.

DER EWIGE SIEGEL: Ja, 2017 ist auch er wieder dabei: Ralph Siegel, der Nicole "Ein bisschen Frieden" auf den Leib schneiderte und damit 1982 das Siegerlied im britischen Harrogate komponierte, schickt diesmal seinen 25. Beitrag zum ESC. Valentina Monetta und Jimmie Wilson aus San Marino gehen mit dem Song "Spirit Of The Night" in Kiew an den Start. Erstmals war Mr. Grand Prix mit seinem "Bye Bye, I Love You" (gesungen von Ireen Sheer für Luxemburg) 1974 dabei, danach folgten 14 Songs für Deutschland wie etwa "Theater" (Katja Ebstein, 1980) oder "Johnny Blue" (Lena Valaitis, 1981). Seit 2004 komponiert der heute 71-Jährige für Teilnehmer aus anderen Ländern.

AUS AFRIKA: Australien oder Aserbaidschan - der ESC macht an den Grenzen Europas nicht halt. Das bisher einzige afrikanische Land ist 1980 dabei: Marokko schickt die Sängerin Samira mit "Bitakat hob" nach Den Haag. Der Grund: Israel sagte die Austragung des Grand Prix ab, weil am selben Tag der Holocaust-Gedenktag in dem Land begangen wird. Die Niederlande springen ein, und das nordafrikanische Land, das Israel nicht als Staat anerkennt, nutzt die Gelegenheit - jedoch mit mäßigem Erfolg: Platz 18 von 19 für Samira. Weil Israel danach wieder dabei ist, bleiben seither arabische Staaten dem ESC fern. (dpa/AZ)

Für Deutschland ging beim ESC 2018 Michael Schulte mit "You Let Me Walk Alone" an den Start. Das gefühlvolle Lied schrieb er für seinen Vater, der vor 13 Jahren gestorben ist. Der 28-Jährige wollte das deutsche Punkte-Dilemma beenden und nicht alleine, sondern gemeinsam mit dem Rest von Europa durchs Leben schreiten. Wir erinnern uns: Die vergangenen Jahre sahen für die deutschen ESC-Teilnehmer nicht rosig aus.

2017 landeten auf Levinas Konto mit "Perfect Life" gerade einmal sechs Pünktchen, ein Jahr zuvor gab es für Jamie-Lee und "Ghost" mit elf Punkten auch nicht wesentlich mehr. Einen Tiefpunkt erlebte 2015 Ann Sophie mit "Black Smoke": Der dichte Qualm brachte Deutschland keinen einzigen Punkt. Die Künstlerin verschwand von der Bildfläche.

Mit dem ESC 2018 erfüllte sich Michael Schulte einen großen Kindheitstraum

Das sollte sich beim Finale in Lissabon ändern. Bei den Buchmachern war Michael gut im Rennen. Am Freitag pendelte seine Ballade in der Tabelle der Wettquoten zwischen Platz 5 und 6. Am Finalabend rückte er sogar bis auf Rang 3 vor. Gute Vorzeichen also fürs Abschneiden. Michael Schulte fieberte seinem Auftritt seit Wochen entgegen. Am 30. April feierte der Eckernförder seinen 28. Geburtstag. Zahlreiche Glückwünsche erreichten den Sänger - auch über Facebook.

12 Bilder Finale beim ESC 2018: Sieger, Störer, große Momente Bild: Jörg Carstensen, dpa

Über das soziale Netzwerk bedankte sich Michael Schulte bei seinen Fans: "Vielen Dank für eure lieben Geburtstagswünsche!". Dazu postete er ein Foto von sich als Siebenjährigen, als er seine erste Gitarre geschenkt bekam. Er bekannte, bereits damals glühender Fan vom Eurovision Song Contest gewesen zu sein. Er habe es geliebt, die Sendung zu sehen. Er hätte sich als Knirps gefragt, wie es sich wohl anfühlen würde, für Deutschland anzutreten.

Darum war Michael Schulte bereits im Vorfeld ein Gewinner. Er hatte es geschafft, für ihn ging mit der ESC-Teilnahme ein Kindheitstraum in Erfüllung: "Verrückt: In weniger als zwei Wochen werde ich es wissen! Ein Traum wird wahr. Ich bin so dankbar für diese Erfahrung! Sehe euch alle in Lissabon!"

Und jetzt das: 340 Punkte und Platz 4. Wahnsinn! Dieses Ergebnis machte Michael sogar zum doppelten ESC-Gewinner.

ESC 2018: Jury-Mitglied Max Giesinger fieberte gleich doppelt mit

Von der deutschen ESC-Jury freute sich Max Giesinger im ARD-Interview ganz besonders über Deutschlands Vertreter Michael Schulte: "Da mein bester Kumpel Michael Schulte dieses Jahr Deutschland vertritt, fieber' ich da natürlich gleich doppelt mit. Ich bin Teil der Jury und Michael, mit dem ich mehrere Jahre in einer WG auf St. Pauli gelebt hab, tritt für Deutschland an. Was für ein krasser Zufall. Ich finde, wir haben da seit langer Zeit mal wieder einen wirklich guten Song am Start, mit dem wir ganz weit kommen könnten."

Wie Recht Max behalten sollte. Auf der ESC-Party auf der Hamburger Reeperbahn lobte er seinen Kumpel in höchsten Tönen: "340 Punkte!" und wies auf dessen Können hin. Das Ergebnis sei kein überraschender Erfolg. Schließlich hätte Michael Schulte im Laufe der letzten Jahre tolle Songs und Alben veröffentlicht.

Themen Folgen