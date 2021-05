ESC-Song 2021 für Deutschland: So klingt "I Don’t Feel Hate" von Jendrik Sigwart

Für Deutschland tritt Jendrik Sigwart mit dem Lied "I Don’t Feel Hate" beim Eurovision Song Contest an. Hier finden Sie das Musikvideo zum ESC-Song 2021.

Welches Lied soll Deutschland beim ESC 2021 ordentlich Punkte bringen? Der Sänger stand mit Jendrik Sigwart schon länger fest. Am 25. Februar wurde auch das Lied enthüllt, das den Namen "I Don’t Feel Hate" trägt.

Das Finale des Eurovision Song Contests 2021 findet heute am 22. Mai in den Niederlanden statt. Als Kandidat für Deutschland ist Jendrik direkt ins ESC-Finale eingezogen. Die Kandidaten der meisten anderen Länder mussten sich vorher noch im Halbfinale dafür qualifizieren.

2020 musste der ESC wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. 2021 soll er auf jeden Fall stattfinden und das überraschenderweise sogar mit Publikum: Die niederländischen Regierung macht aus dem Event ein Experiment der Forschungsreihe "Fieldlab" und lässt zu den Halbfinals und dem Finale jeweils 3.500 Zuschauer zu.

"I Don’t Feel Hate": So klingt der ESC-Song 2021 für Deutschland

Jendrik Sigwart sagte bei seiner Vorstellung als deutscher Kandidat selbst über sich: "Ich schreibe meine eigenen Lieder. Und die meisten auf der Ukulele. Auch das Lied für den ESC ist von mir auf der Ukulele geschrieben worden." Bei "I Don’t Feel Hate" als ESC-Song 2021 für Deutschland handelt es sich um sein erstes selbst produziertes Lied.

Jendrik Sigwart setzt bei seinem ESC-Lied zum einen auf die ernste Botschaft, dass nicht mit Hass auf Hass reagiert werden sollte. Gleichzeitig verpackt er das mit einer fröhlichen Melodie, guter Laune und viel Humor. ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber sagte bei der Vorstellung des Liedes: "Ich glaube, es ist das richtige Lied zur Zeit, weil es einfach auch so fröhlich ist."

Mit dem Musikvideo können Sie sich hier einen eigenen Eindruck von "I Don’t Feel Hate" machen:

Jendrik Sigwart singt deutsches ESC-Lied "I Don’t Feel Hate"

2021 gab es keinen öffentlichen ESC-Vorentscheid für Deutschland. Zwei Jurys haben den deutschen Kandidaten bestimmt - auf der einen Seite 20 Musikexperten, auf der anderen 100 ESC-Fans. So fiel die Wahl auf den Musical-Darsteller und Singer-Songwriter Jendrik Sigwart.

Der 26-Jährige ist gebürtiger Hamburger und hat als Jugendlicher gelernt, Klavier und Gitarre zu spielen. Später hat er am Institut für Musik der Hochschule Osnabrück ein Studium zum Musical-Darsteller abgeschlossen. Er trat unter anderem in den Musicals "My Fair Lady", "Hairspray" und "Peter Pan" auf. (mit dpa)

