vor 19 Min.

ESC: Wer ist eigentlich der Kommentator Peter Urban? Panorama

Wer ist eigentlich der Kommentator beim ESC? Diese Frage stellen sich jedes Jahr wohl viele Zuschauer. Die meisten kennen von Peter Urban nur die Stimme.

Mit seiner pointierten, dabei aber stets ruhigen Art gehört Peter Urban zum "Eurovision Song Contest" wie die berühmten "Twelve Points". Dabei haben vermutlich viele Deutsche kein Gesicht zur Stimme des 70-Jährigen vor Augen - stand der Journalist in seiner Karriere doch oft hinter und nicht vor der Kamera.

"Die Stimme des ESC" - das ist der Kommentator Peter Urban

Tatsächlich ist Urban ein echtes ESC-Urgestein. Seit 1997 ist der gebürtige Niedersachse mit nur einer Ausnahme, dem Wettbewerb 2008 in Moskau, den er wegen einer OP sausen lassen muss, ununterbrochen dabei. Langweilig wird ihm mit größten Musikwettbewerb der Welt bislang aber noch nicht. "Es ist eine schöne Gewohnheit, in eine Welt einzutauchen, vergleichbar mit der Atmosphäre von Olympischen Spielen oder Europameisterschaften, nur eben im Fach Musik", erzählte er im Interview mit dem Tagesspiegel. "Einmal im Jahr ist das toll, fünf Mal wäre es vielleicht nicht mehr so reizvoll".

Urban ist mit seinen spitzen und bissigen Kommentaren nicht nur Kult, sondern stets auch bestens vorbereitet. Die Zuschauer versorgt er zuverlässig mit Hintergründen und spannenden Details zu allen Teilnehmern. Was kaum jemand weiß: Urban spricht nicht frei, er liest ab - und zwar ziemlich wörtlich. "Es reicht nicht, sich ein paar Notizen zu machen", verriet er dem Tagesspiegel. "Da kann ich nur die Pointe verhauen. Zu jedem Land schreibe ich mir etwa eine halbe Seite Text auf. Ich habe nicht viel mehr als 30 Sekunden Zeit, die muss ich nutzen."

Peter Urban kommentiert den European Song Contest schon seit über 20 Jahren

Peter Urban wird 1948 in Bramsche im niedersächsischen Landkreis Osnabrück geboren. Er studiert in Hamburg Anglistik und Geschichte und promoviert schließlich zur anglo-amerikanischen Populärmusik. Zeitgleich zum Studium beginnt er beim NDR zu arbeiten und bleibt dem Sender auch danach treu.

26 Bilder Schrill, bunt, funky: Das sind die 26 Kandidaten im ESC-Finale Bild: Jörg Carstensen, dpa

Urban macht sich in der Musikszene einen Namen, wirkt unter anderem bei den Sendungen "Musik für junge Leute", "Der Club" im NDR 2 Studio, "Nachtclub" und "Nightlounge" mit. Reportagen, Radioserien und Interviews werden sein Spezialgebiet. Urban porträtiert die ganz großen Stars seiner Zeit wie Rod Stewart, The Who, John Lennon oder Keith Richards. 2013 wird Urban offiziell in Ruhestand verabschiedet. Ganz loslassen kann der Vollblut-Musikjournalist aber nicht. (drs)

