09:13 Uhr

EU-Kommission: Juncker will Ende der Zeitumstellung heute beschließen Panorama

Die Menschen stellen in allen EU-Ländern die Uhren am letzten Sonntag im März eine Stunde vor und am letzten Oktober-Sonntag wieder eine Stunde zurück.

Die Umstellung von Winterzeit auf Sommerzeit und zurück gehört wohl bald der Vergangenheit an. Das sagte Jean-Claude Juncker heute.

Die EU-Kommission will nach Angaben ihres Präsidenten Jean-Claude Juncker noch am heutigen Freitag beschließen, die halbjährliche Zeitumstellung abzuschaffen. "Die Menschen wollen das, wir machen das", sagte Juncker im ZDF-Morgenmagazin.

Wie eine Online-Umfrage der Europäischen Union jetzt ergeben hat , wollen Millionen EU-Bürger diese Zeitumstellung abschaffen. Mehr als 80 Prozent der Menschen stimmten für ein Ende der Sommerzeit. Die Teilnehmer konnten außerdem wählen ob sie dauerhaft Sommer- oder Winterzeit wollen. Hier entschieden sich die meisten nach dpa-Informationen für eine dauerhafte Sommerzeit.

Abschaffung der Zeitumstellung: So geht es weiter

Spricht sich die EU-Kommission für die Abschaffung der Zeitumstellung aus, muss anschließend zunächst das Europaparlament zustimmen, dann die Länderparlamente. Gibt es dort keine Einsprüche, könnte die Gesetzesänderung "schon im nächsten Jahr greifen", meint der schwäbische EU-Abgeordnete Markus Ferber.

An der nicht repräsentativen Umfrage beteiligten sich 4,6 Millionen Menschen, davon drei Millionen Deutsche. Laut Ferber nahmen außerdem viele Bürger aus den baltischen Ländern und Polen teil. "Aus Südeuropa habe ich dagegen noch nicht so viele Rückmeldungen erhalten", so Ferber. Für ein repräsentatives Ergebnis müssten die Teilnehmer unter anderem aus möglichst vielen Ländern stammen.

In Deutschland gibt es die Sommerzeit seit 1980. Seit 1996 stellen die Menschen in allen EU-Ländern die Uhren am letzten Sonntag im März eine Stunde vor und am letzten Oktober-Sonntag wieder eine Stunde zurück. Eigentlich soll das Tageslicht besser genutzt und dadurch Energie gespart werden. Der tatsächliche Nutzen ist umstritten. (dpa/AZ)

Einen Kommentar, der sich für die Abschaffung der Zeitumstellung ausspricht, finden Sie hier, einen Kommentar dagegen hier.

Themen Folgen