EU verschenkt Interrail-Tickets: Gute Idee, schlechte Umsetzung

Mit gratis Interrail-Tickets junge Leute für Europa zu begeistern, ist grundsätzlich eine gute Idee. Doch so wie die EU dabei vorgeht, verfehlt sie dieses Ziel.

Dass Reisen bildet, ist eine altbekannte Weisheit. Auch die EU hat davon gehört und verschenkt 15.000 Interrail-Tickets. Erklärtes Ziel: Jungen Leuten die Idee Europa näherzubringen. Das könnte grundsätzlich funktionieren. Bei Interrail ist der Reisende bekanntlich im Zug unterwegs, oft sogar stundenlang. Bei einer solchen Reise nicht die einzige Chance für anregende Gespräche mit Einheimischen. Bei einer solchen Auseinandersetzung mit anderen Kulturen fallen Vorurteile manchmal fast wie von allein.

Die Hürden, um ein Ticket zu bekommen, sind hoch

Doch ihrem Ziel steht die EU mal wieder selbst im Weg. Denn entgegen dem ersten und aus finanziellen Gründen nicht realisierbaren Vorschlag, allen EU-Bürgern zum 18. Geburtstag ein Interrail-Ticket zu schenken, müssen sich Interessierte nun erst bei der EU bewerben. Teil dieser Bewerbung ist ein Quiz, in dem unter anderem Wissen zum EU-Kulturerbe abgefragt wird. Darüber hinaus verpflichten sich die Bewerber, als Botschafter für die Aktion "Discover EU" aufzutreten. Eine Jury aus Mitgliedern der EU-Kommission entscheidet schließlich, wer eines der limitierten Tickets bekommt.

Die Hürden, in den Genuss des kostenlosen Interrails zu kommen, sind also hoch. Am Ende werden sich vermutlich die bewerben, die ohnehin schon mit der EU sympathisieren. Jedenfalls nicht diejenigen, die erst mit einem geschenkten Zug-Ticket von der europäischen Idee überzeugt werden müssen.

