Echo 2018 heute live im TV und Stream: Show-Acts und Nominierungen

Helene Fischer hat in der Vergangenheit reihenweise Preise bei der Echo-Verleihung abgeräumt. Auch in diesem Jahr ist sie wieder nominiert und darf auf neue Trophäen hoffen.

Die Echo-Verleihung 2018 läuft heute live im TV und Stream. Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung, den Nominierten und den Show-Acts.

Der Echo 2018 macht mit umstrittenen Nominierungen Schlagzeilen: Kollegah & Farid Bang haben Chancen auf Preise für das beste deutsche Album und in der Kategorie "Hip-Hop / Urban National". Außerdem treten sie als Show-Act bei der Echo-Verleihung live auf. Das sorgt für Kritik, da den Musikern vorgeworfen wird, dass ihr Lied "0815" antisemitisch sei. Es geht dabei vor allem um die Zeile: "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen."

Der Ethik-Beirat des Bundesverbands Musikindustrie (BMI) entschied trotzdem, dass Kollegah & Farid Bang nicht vom Echo 2018 ausgeschlossen werden. Farid Bang hat auf seiner Facebookseite auf die Kritik reagiert und sich für mögliche Verletzungen entschuldigt. Kollegah und er würden sich von "jeglicher Form des Antisemitismus oder Hass gegen Minderheiten" distanzieren. Kollegah erklärte, jüdische Fans hätten ab sofort auf Lebenszeit freien Eintritt zu jedem Konzert des Duos. Für heute Abend ist ein live-Auftritt bei der Echo-Verleihung geplant.

Kollegah & Farid Bang bekommen viel Aufmerksamkeit, insgesamt gibt es aber 90 Nominierungen in 18 Kategorien. Welche Künstler Preise abräumen, lässt sich am Donnerstagabend auch live im TV und Stream sehen. Die Kelly Family ist zweimal für den Echo nominiert. Kelly-Family-Star Joey Kelly würde den Echo im Keller gut verpackt in einer Kiste lagern - falls er ihn gewinnt. Hier die wichtigsten Infos und eine Übersicht über alle Show-Acts und Nominierte.

Echo 2018 live im TV und Stream sehen

Vox übernimmt die Ausstrahlung der Echo-Verleihung 2018. Ab 20.15 Uhr gibt es am Donnerstag, 12. April 2018, die Übertragung live zu sehen. Kurz vorher berichten die Moderatoren Nova Meierhenrich, Nina Bott und Amiaz Habtu ab 20 Uhr bei "Prominent! ECHO Spezial" schon vom Roten Teppich. Nach der Verleihung werden ab 23 Uhr von der Aftershowparty Highlights gezeigt und Interviews mit Gewinnern geführt.

Wer die Echo-Verleihung 2018 live im TV sehen möchte, muss also nur Vox einschalten. Außerdem gibt es einen Live-Stream. Das Dienst TVNow, über den sich unter anderem auch RTL empfangen lässt, ist aber nur in einer Testphase von 30 Tagen kostenlos. Danach fallen 2,99 Euro pro Monat an. Das Abo ist monatlich kündbar.

Show-Acts live: Diese Künstler sind beim Echo 2018 dabei

Bei der Verleihung treten deutsche und internationale Musiker als Show-Acts auf. Hier eine Übersicht:

Kylie Minogue

Helene Fischer

Shawn Mendes

Alice Merton

Luis Fonsi

Rea Garvey

Kool Savas

Mark Forster

Gentleman

Jason Derulo

Rita Ora

Liam Payne

Kollegah & Farid Bang

Echo 2018: Nominierungen im Überblick

Welche Nominierungen für die einzelnen Preise gibt es? Hier ein Überblick über die Nominierten in allen Kategorien:

Album des Jahres

Helene Fischer: Helene Fischer

The Kelly Family: We Got Love

Kollegah & Farid Bang: Jung Brutal Gutaussehend 3

Ed Sheeran: ÷

Die Toten Hosen: Laune der Natur

Hit des Jahres

Bausa: Was du Liebe nennst

Luis Fonsi feat. Daddy Yankee: Despacito

Imagine Dragons: Thunder

Ed Sheeran: Perfect

Ed Sheeran: Shape Of You

Künstler Pop National

Mark Forster: TAPE

Peter Maffay: MTV Unplugged

Johannes Oerding: Kreise

Adel Tawil: So schön anders

Wincent Weiss: Irgendwas gegen die Stille

Künstlerin Pop National

Yvonne Catterfeld: Guten Morgen Freiheit

Julia Engelmann: Poesiealbum

Lina: Ego

Alice Merton: No Roots

Kerstin Ott: Herzbewohner

Band Pop National

Deine Freunde: Keine Märchen

Die Lochis: #Zwilling

Milky Chance: Blossom

Radio Dora: 2 Seiten

Söhne Mannheims: MannHeim

Schlager

Andrea Berg: 25 Jahre Abenteuer Leben

Fantasy: Bonnie & Clyde

Helene Fischer: Helene Fischer

Maite Kelly: Sieben Leben für dich

Ben Zucker: Na und?!

Volkstümliche Musik

Amigos: Zauberland

Kasalla: Mer sin Eins

Kastelruther Spatzen: Die Tränen der Dolomiten

Santiano: Im Auge des Sturms

voXXclub: Donnawedda

Hip-Hop / Urban National

187 Strassenbande: Sampler 4

Kollegah & Farid Bang: Jung Brutal Gutaussehend 3

Kontro K: Gute Nacht

RAF Camora: Anthrazit

SpongeBozz: Started From The Bottom / KrabbenKoke Tape

Dance National

Alle Farben: "Bad Ideas", "Little Hollywood"

Alex Christensen & The Berlin Orchesta: Classical 90s Dance

Gestört aber GeiL: #Zwei

Felix Jaehn: I

Robin Schulz: Uncovered

Rock National

Beatsteaks: Yours

Eisbrecher: Sturmfahrt

Kraftklub: Keine Nacht für Niemand

SDP: Die bunte Seite der Macht

Die Toten Hosen: Laune der Natur

Künstler International

Jason Derulo: "If I'm Lucky", "Tip Toe", "Swalla"

Eminem: Revival

Luis Fonsi: Despcaito & Grandes Éxitos

Mchael Patrick Kelly: iD

Ed Sheeran: ÷

Künstlerin International

Camila Cabello: Camila

Dua Lipa: Dua Lipa

Rita Ora: "Your Song", "Anywhere"

P!nk: Beautiful Trauma

Taylor Swift: Reputation

Band International

Depeche Mode: Spirt

Imagine Dragons: Evolve

The Kelly Family: We Got Love

Linkin Park: One More Light

Sunrise Avenue: Heartbreak Century

Newcomer National

Bausa: Powerbausa

RIN: Eros

Wincent Weiss: Irgendwas gegen die Stille

Ben Zucker: Na und?!

Zuna: Mele7

Newcomer International

Camila Cabello: Camila

DJ Khaled: Grateful

Luis Fonsi: Despcaito & Grandes Éxitos

French Montana: Jungle Rules

Offenbach: "Be Mine", "Katchi"

Bestes Video National

Bausa: Was Du Liebe nennst

Beatstekas feat. Deichkind: L auf der Stirn

Kat Frankie: Bad Behaviour

Fünf Sterne Deluxe: Moin Bumm Tschack

Marteria feat. Teutilla: Aliens

Kritikerpreis National

Casper: Lang lebe der Tod

Feine Sahne Fischfilet: Sturm & Dreck

Nils Frahm: All Melody

Haiyti: Montenegro Zero

Tocotronic: Die Unendlichkeit

Produzent National

Thorsten Brötzmann, Silverjam / Madizin Music Lab, Andreas Herbig, Patrick Pyke Salmy, Ali Zuckowski, David Gold, Robin Grubert, Martin Fly Fliegenschmidt: Helene Fischer von Helene Fischer

Cratez, Jugglerz, reezy, Bausa, Bounce Brothers: Powerbausa von Bausa

Andreas Herbig, Patrick Pyke Salmy, Yvan Peacemaker, Paul NZA Neumann, Marek Pompetzki, Cecil Remmler, Beatzarre, Djorkaeff, B-Case: So schön anders von Adel Tawil

Peter Keller: MTV Unplugged von Peter Maffay

Alexis Troy, Lex Lugner, Minhtendo, OZ: Eros von RIN (AZ)

