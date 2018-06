Ed Sheeran Konzert: Heute entscheidet Stadt über Auftritt

vor 39 Min.

Darf Ed Sheeran oder darf er nicht in Düsseldorf am 22. Juli 2018 auftreten? Die Stadt Düsseldorf fällt ihr Urteil heute Nachmittag um 14.30 Uhr.

Von Oliver Bosch

Ed Sheeran weiß leider immer noch nicht, wie es um sein Düsseldorfer Konzert am 22. Juli 2018 bestimmt ist. Die Ungewissheit hat heute um 14.30 Uhr ein Ende: Dann entscheidet der Planungsausschuss des Düsseldorfer Stadtrats, ob der irische Superstar auf einem Messeparkplatz auftreten darf oder nicht. 85.000 treue Sheeran-Fans zittern mit. Sie haben sich bereits Tickets gekauft.

Seit Wochen schwelt die Ungewissheit über das Stattfinden des Mega-Events, weil eine Genehmigung für das Open-Air-Spektakel auf einem Messeparkplatz nicht vorliegt. Zuerst legten die Grünen ihr Veto gegen den Sheeran-Gig ein. Dann äußerte auch die Ratsfraktion der CDU Bedenken und lehnte das Event auf einem Messeparkplatz ab. "Es gibt einfach noch zu viele offene Fragen, die unter dem Druck der Zeit nicht beantwortet werden können", sagte der Kreisvorsitzende Thomas Jarzombek vor zwei Wochen.

Ed Sheeran wollte ursprünglich auf dem Flughafen Essen/Mülheim auftreten - Vögel verhinderten das Konzert

Das Konzert entwickelte sich für Ed Sheeran und die Veranstalter zu einem wahren Sorgenkind. Ursprünglich sollte es auf dem Flughafen Essen/Mülheim stattfinden. Nistplätze der Feldlerche machten den Musikerplänen einen Strich durch die Rechnung. Und auch mögliche Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg, die noch im Boden schlummerten, waren den Verantwortlichen zu riskant.

Als Ausweichspielort war immer wieder die Trabrennbahn in Gelsenkirchen iim Gespräch. Veranstalter FKP Skorpio musste auch diesen Hoffnungen der Sheeran-Jünger einen herben Dämpfer verpassen.

Der Tourveranstalter kam zu dem Schluss, der Rennplatz wäre als Spielstätte des irischen Superstars ungeeignet. Das läge vor allem an mangelnden Sicherheitsvoraussetzungen. Vor allem die Fluchtwege seien laut FKP Skorpio ungeeignet. Bereits im letzten Jahr fiel den Eventmanagern bei einer Ortsbegehung das Problem auf. Um die Trabrennbahn in Gelsenkirchen für Auftritte dieser Größenordnung "fit" zu machen, wären umfangreiche Umbauten nötig gewesen.

SPD hätte sich über Auftritt von Ed Sheeran in Gelsenkirchen gefreut

Wie die WAZ online berichtet, wäre die SPD Gelsenkirchen Feuer und Flamme über einen Auftritt des irischen Barden. Fraktionsvorsitzender Klaus Haertel hätte sich dazu folgendermaßen geäußert: "Das wäre eine tolle Sache für unsere Stadt". Kritisch sähe der Politiker jedoch die Verkehrsinfrastruktur um das Gelände der Trabrennbahn. Die wäre "verkehrstechnisch nicht so optimal angeschlossen". Er hätte eine mögliche Lösung im Sinn, so lange jedoch keine Anfrage vom Veranstalter vorläge, könne diese Idee nicht geprüft werden.

Fans von Ed Sheeran würden einiges auf sich nehmen, um ihr Idol live singen zu sehen. Aber nicht jeder ist vom Interpreten von Welthits wie "Shape Of You" oder "I See Fire" gleichsam begeistert. In einer Online-Umfrage von Rheinische-Post-Online lehnten über 70 Prozent der mehr als 5000 Teilnehmer aus Nordrhein-Westfalen einen Auftritt des Weltstars ab.

Entscheidung über Ed-Sheeran-Konzert in Düsseldorf fällt heute um 14.30 Uhr

Natürlich nur, wenn dafür über 100 Bäume gefällt werden müssten. Hauptsächlich ältere Leser stimmten dagegen. Unter den jüngeren Teilnehmern fiel die Ablehnung nicht ganz so deutlich aus. Das Fällen war denn auch Stein des ganzen Anstoßes: Als bekannt wurde, dass für den Auftritt von Ed Sheeran auf der Konzertfläche in Düsseldorf Natur Bühne, Lautsprechern und Co. weichen sollte, formierte sich Widerstand.

Das Konzert war umstritten, jetzt fällt es wohl ganz aus: Aufgrund von Sicherheitsbedenken darf Ed Sheeran nicht auf dem Düsseldorfer Messegelände spielen. Video: dpa

Die Entscheidung, ob das Konzert von Ed Sheeran in Düsseldorf nun stattfindet oder nicht, fällt durch den Stadt-Ausschuss heute Nachmittag um 14.30 Uhr.

