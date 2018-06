vor 36 Min.

Ed Sheeran: Wahrscheinlich kein Ersatz-Konzert in Gelsenkirchen Panorama

Ed Sheeran muss weiter um seinen Auftritt in Düsseldorf bangen. Am 27. Juni wird die Stadt entscheiden. Die Trabrennbahn Gelsenkirchen ist wohl ungeeignet.

Von Oliver Bosch

Ed Sheeran weiß leider immer noch nicht, wie es um sein Düsseldorfer Konzert am 22. Juli 2018 bestimmt ist. 85.000 treue Sheeran-Fans haben sich bereits Tickets gekauft. Als Ausweichspielort war die Tage immer wieder die Trabrennbahn in Gelsenkirchen iim Gespräch. Jetzt verpasste Veranstalter FKP Skorpio den Hoffnungen der Sheeran-Jünger einen herben Dämpfer.

Der Tourveranstalter ist der Meinung, der Rennplatz wäre als Spielstätte des irischen Superstars ungeeignet. Das läge vor allem an mangelnden Sicherheitsvoraussetzungen. Vor allem die Fluchtwege seien laut FKP Skorpio ungeeignet. Bereits im letzten Jahr fiel den Eventmanagern bei einer Ortsbegehung das Problem auf. Um die Trabrennbahn in Gelsenkirchen für Auftritte dieser Größenordnung "fit" zu machen, wären umfangreiche Umbauten nötig gewesen.

SPD hätte sich über Auftritt von Ed Sheeran in Gelsenkirchen gefreut

Wie die WAZ online berichtet, wäre die SPD Gelsenkirchen Feuer und Flamme über einen Auftritt des irischen Barden. Fraktionsvorsitzender Klaus Haertel hätte sich dazu folgendermaßen geäußert: "Das wäre eine tolle Sache für unsere Stadt". Kritisch sähe der Politiker jedoch die Verkehrsinfrastruktur um das Gelände der Trabrennbahn. Die wäre "verkehrstechnisch nicht so optimal angeschlossen". Er hätte eine mögliche Lösung im Sinn, so lange jedoch keine Anfrage vom Veranstalter vorläge, könne diese Idee nicht geprüft werden.

Fans von Ed Sheeran würden einiges auf sich nehmen, um ihr Idol live singen zu sehen. Aber nicht jeder ist vom Interpreten von Welthits wie "Shape Of You" oder "I See Fire" gleichsam begeistert. In einer Online-Umfrage von Rheinische-Post-Online lehnten über 70 Prozent der mehr als 5000 Teilnehmer aus Nordrhein-Westfalen einen Auftritt des Weltstars ab.

Entscheidung über Ed-Sheeran-Konzert in Düsseldorf fällt am 27. Juni

Natürlich nur, wenn dafür über 100 Bäume gefällt werden müssten. Hauptsächlich ältere Leser stimmten dagegen. Unter den jüngeren Teilnehmern fiel die Ablehnung nicht ganz so deutlich aus. Die Fällung war denn auch Stein des ganzen Anstoßes: Als bekannt wurde, dass für den Auftritt von Ed Sheeran auf der Konzertfläche in Düsseldorf Natur Bühne, Lautsprechern und Co. weichen sollten, formierte sich Widerstand.

Das Konzert war umstritten, jetzt fällt es wohl ganz aus: Aufgrund von Sicherheitsbedenken darf Ed Sheeran nicht auf dem Düsseldorfer Messegelände spielen. Video: dpa

Die Entscheidung, ob das Konzert von Ed Sheeran in Düsseldorf nun stattfindet oder nicht, fällt durch den Stadt-Ausschuss am 27. Juni.

