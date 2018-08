13:55 Uhr

Eddie Murphy erwartet Baby Nummer 10 Panorama

Der Schauspieler und Komiker bekam 1989 sein erstes Kind. Knapp 30 Jahre wird der 57-Jährige zum zehnten Mal Vater. Wie kam es zu den vielen Kindern?

Zehn Kinder hat US-Schauspieler und Komiker Eddie Murphy (57) bald vorzuweisen. Denn: Seine jetzige und langjährige Freundin Paige Butcher ist schwanger. Das US-amerikanische Promi-Portal People zitierte aus dem Statement eines Sprechers: "Eddie Murphy und seine langjährige Freundin Paige Butcher sind glücklich zu verkünden, dass sie im Dezember ihr zweites gemeinsames Kind erwarten."

Eddie Murphy wurde 1989 zum ersten Mal Vater

Zuvor waren bereits Fotos von US-Medien an die Öffentlichkeit geraten, auf denen Butcher mit deutlichem Babybauch zu sehen war.

Eddie Murphy hat aus mehreren Beziehungen insgesamt neun Kinder im Alter von 11 bis 29 Jahren. Dreizehn Jahre lang war Murphy mit Nicole Mitchell verheiratet (1993-2006). Zusammen haben sie fünf Kinder. Mit Ex-Spice-Girl Melanie Brown war Murphy liiert und bekam seine elfjährige Tochter Angel. Aus anderen Beziehungen stammen zwei Söhne, mit Paige Butcher hat er bereits eine Tochter.

Für "Dreamgirls" bekam Eddie Murphy einen Golden Globe

Der US-Schauspieler ist besonders für seine Komödien bekannt. So schlüpft er in "Norbit" (2007) gleich mehrmals in verschiedene Figuren. Viele Tierliebhaber kennen ihn bestimmt noch als "Dr. Dolittle" - fünfmal verkörperte er den Mediziner, der mit Tieren sprechen kann. Einen Esel durfte er dann in der Animationsreihe von "Shrek" spielen, allerdings lieh er der Figur nur seine Stimme.

Laut dem Online-Portal IMDB soll er demnächst bei "Beverly Hills Cop 4" erneut den Polizisten Axel Foley spielen. 2007 gewann er einen Golden Globe als bester Nebendarsteller in dem Musical-Drama "Dreamgirls" (2006). Darin wirkte unter anderem auch Beyoncé, Jennifer Hudson und Jamie Foxx mit. (AZ, dpa)

Themen Folgen