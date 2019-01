Ehefrau von Schauspieler Fritz Wepper gestorben

Angehörige, Freunde und Promis haben in einer Gedenkfeier von "Bergdoktor"- und "Traumschiff"-Schauspieler Siegfried Rauch Abschied genommen.

Gott sei Dank

Fritz Wepper fühlt sich nach Herz-OP wieder fit

Der beliebte Schauspieler hatte sich bereits 2016 in ärztliche Behandlung begeben. In wenigen Wochen will er aber schon wieder vor der Kamera stehen.