"Ehrlich Brothers - Die neue Fabrik der Träume": Sendetermin und Übertragung

"Ehrlich Brothers - Die neue Fabrik der Träume" kommt Ende Oktober bei RTL. Hier finden Sie die Infos rund um Sendetermin und Übertragung im TV und Stream.

Im Oktober ist eine neue Folge von "Ehrlich Brothers - Die neue Fabrik der Träume" zu sehen. Laut RTL werden in der Folge einige Illusionen Weltpremiere feiern. Unter anderem haben die Ehrlich Brothers einen Hindernis-Parkour mit fliegendem Besen geplant. Ursprünglich traten die Magier hauptsächlich in großen Stadien auf, doch aufgrund von Corona war das nicht mehr möglich und "Die Fabrik der Träume" wurde ins Leben gerufen.

Aus einer Notlösung entwickelte sich nun allerdings eine Standard-Sendung, die immer wieder bei RTL zu sehen ist. Hier in diesem Artikel finden Sie alle Infos rund um den Sendetermin und die Übertragung live im TV oder Stream.

"Ehrlich Brothers - Die neue Fabrik der Träume": Der Sendetermin

Falls Sie die Show des Magier-Duos nicht verpassen möchten, dann merken Sie sich diese Eckdaten:

Datum : Sonntag, 31. Oktober 2021

: Sonntag, 31. Oktober 2021 Sendezeit: 20.15 Uhr

Video: SAT.1

Übertragung live im TV und Stream: So sehen Sie "Ehrlich Brothers - Die neue Fabrik der Träume"

"Ehrlich Brothers - Die neue Fabrik der Träume" läuft zur Primetime um 20.15 Uhr bei RTL im Fernsehen. Außerdem wird die aktuelle Folge im Stream bei TV Now übertragen.

"Ehrlich Brothers - Die neue Fabrik der Träume" in der Wiederholung sehen

Ob eine Wiederholung im Fernsehen läuft, steht noch nicht fest, allerdings können Sie die Show auch im Stream bei TV Now sehen. Wie lange die Folgen nach der TV-Ausstrahlung zur Verfügung gestellt werden, ist noch unklar - üblicherweise sind es sieben Tage. Derzeit lassen sich keine vergangenen Folgen der "Fabrik der Träume" bei TV Now streamen. Fans können sich die Zeit bist zur neuen Folge aber mit "Die Ehrlich Brothers - Magic School" vertreiben. Die Folgen der ersten Staffel sind mit einem Premium Abo streambar. Monatlich fallen 4,99 Euro für den Streamingservice an.

Die Gäste von "Ehrlich Brothers - Die neue Fabrik der Träume"

Die Ehrlich Brothers haben immer wieder prominente Gäste in ihren Shows zu Gast. Unter anderem waren bereits Dr. Eckard von Hirschhausen, Mario Barth und Sascha Grammel bei den Brüdern zu Gast. In der aktuellen Folge lassen sich ebenfalls drei prominente Gäste verzaubern. Das ist der Überblick zu den Gästen:

Judith Rakers

Motsi Mabuse

Jorge Gonzáles

Die Ehrlich Brothers haben drei Weltrekorde geschafft

Chris und Andreas Ehrlich haben bereits in jungen Jahren ihre Liebe zur Zauberei entdeckt. Im Alter von 17 und 18 Jahren traten sie dem "Magischen Zirkel von Deutschland" bei. Seit dem Jahr 2000 treten die Brüder gemeinsam auf. Die erste Ausgabe von "Fabrik der Träume" wurde aus dem Wohnzimmer der Ehrlich Brothers gezeigt. Die aktuelle Folge findet aber im Studio statt.

Chris und Andreas Ehrlich halten insgesamt drei Weltrekorde. Alle drei entstanden im Jahr 2019 bei einem Auftritt in Düsseldorf. Diese drei Titel hält das Magier-Duo laut RTL:

Rekord für den längsten Fan-Brief (23 km)

Rekord für die meisten Zuschauer bei einer Zauber-Show (40.211 verkaufte Karten)

Rekord für den Zaubertrick mit den meisten beteiligten Zuschauern.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

(AZ)