vor 31 Min.

Ei auf den Kopf: 17-Jähriger greift fremdenfeindlichen Politiker an

Ein Teenager, der einem australischen Abgeordneten nach dem Anschlag in Christchurch ein Ei auf dem Kopf zerbrochen hat, ist im Internet zum Helden geworden.

Nach dem verheerenden Anschlag auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch gehen die Emotionen auch im Heimatland des mutmaßlichen Täters hoch. Ein 17-Jähriger hat dem australischen Politiker Fraser Anning während einer Pressekonferenz in Melbourne ein rohes Ei auf dem Kopf zerschlagen, nachdem dieser zuvor auf Twitter einen kausalen Zusammenhang zwischen der Zuwanderung von Muslimen und Gewalt hergestellt hatte.

"Eggboy" wird im Internet als Held gefeiert

Der Jugendliche wird im Internet als Held gefeiert. Unter dem Hashtag #eggboy erhielt er am Wochenende viel Zuspruch aus der ganzen Welt. Auf der Website GoFundMe wurde eine Petition für ihn gestartet. Laut Welt wurden innerhalb weniger Stunden 22.000 Dollar für den Jungen gesammelt - für drohende Anwaltskosten und zum Einkauf von noch mehr Eiern.

Rechter Politiker: "Muslime sind für den Terror selbst verantwortlich"

Der rechte Senator Fraser Anning habe am Samstag in Melbourne in einer Rede erneut die Einwanderung von Muslimen für den Anschlag auf Moscheen im Nachbarstaat Neuseeland verantwortlich gemacht, berichten mehrere australische Medien. Daraufhin ging der Jugendliche mit dem Ei auf Anning los.

In einem Video ist zu sehen, wie der Jugendliche während des Interviews hinter dem Senator steht und ihn mit seinem Smartphone filmt. Dann zerschlägt der 17-Jährige ein rohes Ei auf dem Kopf des Politikers. Der dreht sich um und schlägt mehrfach auf den Teenager ein. Ein Mitarbeiter hält den Politiker zurück, während weitere Zeugen den Jugendlichen zu Boden werfen und ihn festhalten. Die Polizei nahm den 17-jährigen Ei-Angreifer fest, ließ ihn aber am selben Tag wieder frei.

Senator Fraser Anning neigt zu Nazi-Vokabular

Anning hatte nach dem Anschlag auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch am Freitag in einem Tweet die eingewanderten Muslime für die Tat verantwortlich gemacht: "Bestreitet noch jemand die Verbindung zwischen muslimischer Einwanderung und Gewalt?" In einer Stellungnahme an Medien hatte er seine Position weiter ausgeführt. Australiens Premierminister Scott Morrison verurteilte Annings Kommentar scharf. Regierung und Opposition einigten sich darauf, einen Missbilligungsantrag gegen Anning zu stellen, sobald das Parlament im April wieder zusammentritt.

Der Senator für Queensland ist schon in der Vergangenheit mit seinen rechten Ausfällen auf Protest gestoßen. Im August 2018 hatte er mit einem Begriff aus dem Nazi-Vokabular für Empörung gesorgt, als er in einer Rede vor dem Parlament eine "Endlösung" für Probleme mit Einwanderern forderte. Während der NS-Zeit hatten die Nationalsozialisten in Deutschland den millionenfachen Mord an Juden als "Endlösung" bezeichnet. (AZ/dpa)

