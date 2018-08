Eichhörnchen löst Polizeieinsatz aus

David Hasselhoff hat wieder geheiratet. In Italien fand die Trauung mit Model Hayley Roberts statt. Sie ist 26 Jahre jünger als der Baywatch-Star.

Hitzewelle 2018

Wie lange dauert die Hitzewelle in Deutschland noch?

Wie lange dauert die Hitzewelle noch an? Die zweite Woche in Folge steigen die Temperaturen bis zu 39 Grad. Am dienstag ewar der bisher heißeste Tag des Jahres.