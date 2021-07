Eifert vs. Dzemski: So sehen Sie den Boxkampf live im Free-TV und Stream

Eifert vs. Dzemski: Der Boxkampf findet Mitte Juli auf der Magdeburger Seebühne statt. Hier erfahren Sie mehr zu Termin, Uhrzeit und zur Übertragung im Free-TV und Stream.

Eifert vs. Dzemski: So lautet der Titel des mit Spannung erwarteten Boxduells, welches Mitte Juli unter dem Motto "Jugend voran" im Rahmen der SES-Box-Gala stattfindet. Die beiden Halb-Schwergewichtler Tom Dzemski, welcher IBF-Junioren-Weltmeister ist, und Michael Eifert, der sich WBO-Junioren-Weltmeister nennen darf, sind sich bereits bekannt und treten nach ihrem spannenden Kampf im August 2020 nun zum Rematch an.

SES-Promoter Ulf Steinforth äußerte sich in einem Interview bereits so über das bevorstehende Duell: "Tom Dzemski und Michael Eifert haben im August letzten Jahr in einem mitreißenden Kampf ihre Qualitäten im Halb-Schwergewicht unterstrichen und sind nach weiteren Titelverteidigungen bzw. Titeleroberungen nun beide im Junioren-Weltmeister-Status. Dieser Kampf wird in unserem "Team Deutschland" schon jetzt heiß diskutiert und einer dieser beiden Jungs wird sich zum Jahrgangs-Leader in dieser Gewichtsklasse küren. Und, bewiesen nach dem ersten Duell Dzemski vs. Eifert – eine Niederlage ist in diesem Alter bei uns im Box-Sport kein Kriterium, nicht weiter im "Team Deutschland" weiterentwickelt zu werden!“

Hier in diesem Artikel erhalten Sie alle wichtigen Informationen zur Übertragung des bevorstehenden Boxkampfs zwischen Michael Eifert und Tom Dzemski.

"Sport im Osten: Boxen live" mit dem Duell Eifert - Dzemski: Termin und Uhrzeit

Die wichtigsten Infos zum Duell Eifert vs. Dzemski im Überblick:

Duell: Michael Eifert - Tom Dzemski (SES-Box-Gala)

- (SES-Box-Gala) Datum: Samstag, 17. Juli 2021

Samstag, 17. Juli 2021 Uhrzeit : 22.35 Uhr

22.35 Uhr Ort: Seebühne im Elbauenpark in Magdeburg

im Elbauenpark in Übertragung: live im Free-TV und Gratis-Stream bei MDR

Die Übertragung des Boxduells Eifert - Dzemski findet unter der Marke "Sport im Osten" statt. In der Sport-Sendung präsentieren die Moderatoren René Kindermann, Stephanie Müller-Spirra und Tom Scheunemann im Wechsel aktuelle Berichte mit Analysen und Interviews über den mitteldeutschen Regionalsport. Außerdem werden dort diverse regionale Sport-Events live übertragen.

Übertragung: So sehen Sie das Boxduell Eifert - Dzemski live im Free-TV und Gratis-Stream

Der öffentlich-rechtliche Sender MDR überträgt die SES-Box-Gala und somit auch das Duell zwischen Michael Eifert und Tom Dzemski mit seiner Sendung "SPORT im Osten – Boxen live" live im Free-TV. In der Mediathek des Senders lässt sich der Boxkampf zudem auch kostenlos im Live-Stream online schauen.

Hier finden Sie den Gratis-Stream des MDR : zur offiziellen Seite.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Findet das Boxduell Eifert - Dzemski vor Live-Publikum statt?

Wie schon bei den Box-Veranstaltungen im Jahr davor darf bei dem Open-Air-Event auch dieses Mal wieder Live-Publikum vor Ort mit dabei sein. Insgesamt 1000 Zuschauer sind vom hiesigen Gesundheitsamt genehmigt. Grundlage dafür ist ein entsprechendes Hygienekonzept, welches von den Veranstaltern ausgearbeitet wurde.

"Wir sind sehr dankbar, dass wir die Veranstaltungen machen dürfen", erklärte SES-Promoter Steinforth im Vorfeld. Laut diesem gab es bei allen bisherigen Boxveranstaltungen, welche seit Ausbruch der Corona-Pandemie auf der Seebühne stattfanden, keine Corona-Infektion: "Das ist kontrolliert und von den jeweiligen Behörden ausgewertet worden." (AZ)