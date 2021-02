12:23 Uhr

Ein Corona-Fall: Zwei Millionen Australier müssen in den Lockdown

Frauen gehen in Perth an einer digitalen Anzeige mit der Aufschrift «Be Responsible» (Seid verantwortungsvoll) vorbei. In Westaustralien gab es zehn Monate lang keinen Corona-Fall.

Rund zehn Monate war Westaustralien coronafrei. Nun hat sich ein Wachmann offenbar mit der britischen Mutation angesteckt. Die Regierung reagiert hart.

Zehn Monate keine einzige Corona-Infektion. Was hierzulande noch recht utopisch klingt, war in Westaustralien bereits Realität. Einschränkungen gab es keine mehr, die Region war zurück in der Nomalität. Bis jetzt. Denn nun scheint sich ein Hotel-Wachmann in Perth mit der britischen Virus-Mutation angesteckt zu haben.

Die Behörden reagierten hart: Sie verhängten einen fünftägigen Lockdown mit Regeln, die in Deutschland bestens bekannt sind. Schulen dürfen nicht öffnen, Menschen dürfen das Haus nur verlassen, um zum Arzt, zum Supermarkt oder zur Arbeit zu gehen. Zwei Millionen Menschen sind betroffen - wegen eines einzigen Corona-Falls.

Australien kam bislang recht gut durch die Corona-Pandemie

Lange Zeit habe es in der Region sehr gut ausgesehen, nun müsse aber alles getan werden, um eine erneute Ausbreitung zu verhindern, sagte Westaustraliens Regierungschef Mark McGowan. Der Wachmann, der in einem Quarantäne-Hotel arbeitet, habe sich vermutlich bei einem infizierten Reiserückkehrer angesteckt, glauben die Behörden.

Australien ist bislang recht gut durch die Corona-Pandemie gekommen - auch, weil die Regierung immer wieder schnell und hart auf Ausbrüche reagiert. Bislang verzeichnet die Johns-Hopkins-Universität 28.824 Fälle in Australien, 909 Menschen sind im Zuge einer Covid-19-Erkrankung gestorben. (AZ)

