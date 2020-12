vor 16 Min.

Ein Dorf wehrt sich im ZDF: Handlung, Schauspieler, TV-Termin am 30.12.20

Das ZDF sendet am 30.12.2020 "Ein Dorf wehrt sich". Wann genau ist die Ausstrahlung des Films? Welche Schauspieler spielen mit? Was ist die Handlung?

Im Fernsehfilm der Woche wird es diesmal dramatisch: Das ZDF zeigt "Ein Dorf wehrt sich". Wann ist die Ausstrahlung im TV? Welche Schauspieler spielen mit? Wie ist die Handlung von "Ein Dorf wehrt sich"? Wir sagen es Ihnen.

"Ein Dorf wehrt sich": TV-Termin und Übertragung im Stream

Das ZDF bringt "Ein Dorf wehrt sich" am Mittwoch, 30.12.2020, ins deutsche Fernsehen. Los geht es um 20.15 Uhr. Der Film läuft bis 22 Uhr. Ungeduldige finden "Ein Dorf wehrt sich" bereits ab sofort als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

Das ist die Handlung des ZDF-Films "Ein Dorf wehrt sich"

Es ist das Frühjahr 1945, der Zweite Weltkrieg steuert auf seine letzten Tage zu. Bergarbeiter Sepp Rottenbacher und Schuhmacher Franz Mitterjäger können es in ihrer Heimat Altaussee kaum abwarten, dass die schlimme Zeit ein Ende nimmt. Die beiden sind seit Kindertagen befreundet, teilen Freud und Leid miteinander - und doch gehen sie unterschiedlich mit den aktuellen Herausforderungen um. Während Franz, der unter Beobachtung der Gestapo steht, heimlich Nachbarn dabei hilft, zu desertieren und ins Gebirge zu flüchten, möchte Sepp sich lieber auf sich selbst konzentrieren. Franz' Frau Elsa ärgert das so sehr, dass sie dem Freund der Familie mangelnde Distanz zu den Gräueltaten der Nazis vorwirft.

Sepp unterstützt nicht nur nicht seinen Freund und die Nachbaren, er schafft sogar im Auftrag der Nazis gestohlene Kunstwerke in das Salzbergwerk, wo sie vor Feinden versteckt lagern sollen. Dabei kommt es zum Drama: Vor den Augen von Elsa erschießen die Nazis den flüchtenden Franz. Sie billigen ihm nicht einmal ein Begräbnis zu.

Mit was die Nazis nicht gerechnet haben: Ihr Verhalten weckt den Trotz und den Kampfgeist der Dorfbewohner, auch den von Sepp. Gemeinsam erzwingen sie zumindest eine angemessene Beerdigung für ihren geliebten Franz.

Derweil rücken die Alliierten immer weiter vor. Es ist absehbar, dass die Deutschen in Kürze aufgeben müssen. Gauleiter Eigruber möchte vor der Kapitulation zumindest verhindern, dass die Feinde auch noch die versteckten Kunstwerke finden und mitnehmen. Lieber sollen sie in Luft aufgehen. Daher lässt er Bomben in die Stollen bringen.

Jagen die Nazis mit den Kunstwerken auch die Lebensgrundlage der vielen Dorfbewohner in die Luft? Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.

Darsteller: Welche Schauspieler spielen bei „Ein Dorf wehrt sich“ mit?

Sepp Rottenbacher - Fritz Karl

- Elsa Mitterjäger - Brigitte Hobmeier

Franz Mitterjäger - Harald Windisch

Leni Mitterjäger - Maresi Riegner

Johann Dörfler - Gerhard Liebmann

- Xaver Pröttl - Noman Hacker

Eva Schädler - Verena Altenberger

- Ernst Kaltenbrunner - Oliver Masucci

- August Eigruber - Philipp Hochmair

- Karl Dörfler - Aaron Friesz

- Aaron Friesz Direktor Waldstetter - Francis Fulton-Smith

Gestapo-Mann Sick - Rainer Wöss

Dr. Rinner - Johannes Silberschneider

Feldgendarm Schuchlenz - Peter Lerchbaumer

