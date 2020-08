vor 16 Min.

"Ein Fall für zwei: Gemeinsam einsam": TV-Termin, Handlung, Besetzung, Trailer

"Ein Fall für zwei: Gemeinsam einsam" ist am 7. August 2020 im ZDF zu sehen. Alle Infos rund um TV-Termin, Handlung, Besetzung und Trailer erhalten Sie hier.

"Ein Fall für zwei" ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil im ZDF-Programm. 2014 wurde die beliebte Krimi-Serie mit neuer Besetzung neu aufgelegt. "Ein Fall für zwei: Gemeinsam einsam" heißt Folge 5 von Staffel 3 und läuft demnächst im ZDF. TV-Termin, Handlung und Besetzung - hier erhalten Sie alle Infos zu Folge 5 der Serie. Am Ende des Artikels gibt es noch einen Trailer.

"Ein Fall für zwei: Gemeinsam einsam": Wann ist der TV-Termin?

"Ein Fall für zwei: Gemeinsam einsam" läuft am Freitag, 7. August 2020, ab 20.15 Uhr im ZDF. Eine Folge dauert 58 Minuten. "Ein Fall für zwei: Gemeinsam einsam" ist derzeit auch in der Mediathek als Stream verfügbar.

"Ein Fall für zwei: Gemeinsam einsam": Das ist die Handlung

Benni und Leo haben zufällig am Tatabend in einer Bar eine unbekannte Frau gesehen, die Tom Ehlert wütend verfolgt. Daraufhin gelangen die beiden Ermittler an Toms Handy und finden heraus, dass Tom über eine Dating-App mit unzähligen Frauen Geschlechtsverkehr hatte. Leo und Tom fragen sich, ob vielleicht nicht eine dieser Affären ein Motiv für den Mord darstellen könnte und auch Toms Ehefrau Jennifer zählt nun zu den Verdächtigen. Sie will aber nichts von Toms Frauenbekanntschaften gewusst haben. Auch der Fall von Leos Vater wird in Folge 5 von Staffel 3 behandelt.

Cast: Besetzung von "Ein Fall für zwei: Gemeinsam einsam" im Überblick

Benni Hornberg und Leo Oswald spielen die Hauptrollen in "Ein Fall für zwei". Hier die Schauspieler im Cast:

Rolle Schauspieler Benni Hornberg Antoine Monot, Jr. Leo Oswald Wanja Mues Claudia Strauss Bettina Zimmermann Nele Sina Tkotsch Gabi Renners Kathrin Kühnel Nina Emilia Bernsdorf Tom Ehlert Henning Baum Carolina Beyer Susanne Simon Jennifer Ehlert Katja Studt Lena Fuchs Katharina Heyer Dr. Klaus Lehne Bernd Michael Lade Ramona Lange Lisa Charlotte Friederich Kerstin Marie Ulbricht Barkeeper Kerem Can Bedienung Lilith Häßle Ermittlungsrichter Lutz Blochberger

Trailer zu "Ein Fall für zwei: Gemeinsam einsam"

Hier im Trailer erhalten Sie einen Einblick zur Serie. Einen Trailer zur Folge gibt es nicht.

