vor 51 Min.

"Ein Fall für zwei: Glamourgirl": TV-Termin, Handlung, Besetzung, Trailer

"Ein Fall für zwei: Glamourgirl" gibt es demnächst wieder im ZDF zu sehen. Alle Infos rund um TV-Termin, Handlung und Besetzung sowie einen Trailer gibt es hier.

"Ein Fall für zwei" gehört seit 1981 zum Programm des ZDF, wurde aber 2014 mit neuer Besetzung neu aufgelegt. "Ein Fall für zwei: Glamourgirl" ist die vierte Ausgabe der dritten Staffel der Neuauflage und wurde erstmals 2016 ausgestrahlt. Wir haben alle Infos zum TV-Termin, der Handlung und der Besetzung hier für Sie zusammengestellt. Außerdem finden Sie am Ende des Artikels auch einen Trailer zur Serie.

"Ein Fall für zwei: Glamourgirl": Der nächste TV-Termin

"Ein Fall für zwei: Galmourgirl" läuft am Freitag, 31. Juli 2020 um 20.15 Uhr im ZDF und dauert insgesamt etwa 60 Minuten.

Handlung von "Ein Fall für zwei: Glamourgirl"

Das It-Girl Geraldine Fink steht unter Verdacht, ihren Manager erstochen zu haben. Benni übernimmt ihre Verteidigung und kann seine Mandantin einen Aufenthalt in der U-Haft ersparen. Leo muss nun allerdings als Personenschützer für Geraldine einspringen, die sich jedoch nicht an Absprachen halten will und ihm entwischt. Er findet sie tanzend in einem Club - den Ernst der Lage erkennt sie nicht.

Die Ermittler stoßen schließlich auf Julian Riedel, einem Unternehmer, der Verbindungen zum Mordopfer aufweist. Dieser führt die beiden zu Georg Zeitz, bei dem Leo und Benni bei einem Undercover-Einsatz ein Gemälde von Geraldine finden. Worin ist die junge Frau verwickelt? Was hat es mit dem Gemälde auf sich? Diese Fragen müssen die Ermittler nun schnell beantworten, denn die Staatsanwaltschaft hat es weiterhin auf Bennis Mandantin abgesehen.

Darsteller von "Ein Fall für zwei: Glamourgirl": Schauspieler der Besetzung

Das sind die Darsteller von "Ein Fall für zwei: Glamourgirl" im Überblick:

Antoine Monot Jr. als Benni Hornberg

Wanja Mues als Leo Oswald

als Oswald Bettina Zimmermann als Claudia Strauss

Sina Tkotsch als Nele

als Nele Nora Huetz als Geraldine Fink

Katja Weitzenböck als Doris Eisner

als Peter Lerchbaumer als Richter Helmholtz

als Helmholtz Jona Mues als Julian Riedel

als Peter Benedict als Georg Zeitz

als Yusuf Edy Erdugan als Arkadij

Trailer zu "Ein Fall für zwei: Glamourgirl"

Einen Trailer zur Episode "Glamourgirl" gibt es leider nicht. Ein allgemeiner Trailer zu den neuen Folgen der Serie verschafft jedoch einen ersten Eindruck:

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen