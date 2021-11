Alle Infos zu "Ein Hauch von Amerika": Sendetermine, Darsteller, Folgen, Handlung, Übertragung und Wiederholung

Die Serie "Ein Hauch von Amerika" startet bald in der ARD. Hier finden Sie alle Infos rund um Sendetermine, Darsteller, Folgen, Handlung, Übertragung und Wiederholung.

Die ARD präsentiert Ende November die neue Miniserie "Ein Hauch von Amerika". In der Serie geht es um das Zusammentreffen zweier Kulturen, als die Amerikaner zu Beginn der 1950er-Jahre einen Neuanfang, Freizügigkeit und individuelle Freiheit nach Westdeutschland brachten.

Wann ist der Start der Serie? Wer sind die Schauspieler? Wie viele Folgen wird es geben? Um was geht es in der Handlung und wo gibt es die Übertragung? Alle Infos zu "Ein Hauch von Amerika" erklären wir Ihnen hier.

Wann läuft "Ein Hauch von Amerika"? Start und Sendetermine aller Folgen

Die historische Serie "Ein Hauch von Amerika" wird ab Mittwoch, dem 24. November 2021, in der ARD-Mediathek zu sehen sein. Ab Mittwoch, dem 1. Dezember 2021, wird die die Serie dann auch im Free-TV, im Ersten, um 20.15 Uhr ausgestrahlt. An jedem Sendetermin werden im Ersten jeweils zwei Folgen übertragen. Jede Folge hat eine Länge von 45 Minuten. "Ein Hauch von Amerika" besteht insgesamt aus sechs Folgen. Außerdem wird es eine eigene Doku zur Serie geben.

Hier sind die Sendetermine von "Ein Hauch von Amerika" im Ersten:

Folge 1: Mittwoch, 1. Dezember 2021, 20.15 Uhr im Ersten

Folge 2: Mittwoch, 1. Dezember 2021, 21.00 Uhr im Ersten

Folge 3: Samstag, 4. Dezember 2021, 20.15 Uhr im Ersten

Folge 4: Samstag, 4. Dezember 2021, 21.00 Uhr im Ersten

Folge 5: Mittwoch, 8. Dezember 2021, 20.15 Uhr im Ersten

Folge 6: Mittwoch, 8. Dezember 2021, 21.00 Uhr im Ersten

Die Doku: Mittwoch, 8. Dezember 2021, 21.45 Uhr im Ersten

"Ein Hauch von Amerika": Übertragung und Wiederholung im TV und Stream

In der ARD-Mediathek werden alle sechs Folgen, sowie die Doku, ab Mittwoch, dem 24. Dezember 2021, kostenlos zur Verfügung stehen. Im Live-Stream werden die Folgen in der ARD-Mediathek und auf der kostenlosen Streaming-Plattform "Joyn" übertragen.

Die Wiederholung jeder Folge und die Wiederholung der Doku sind ebenfalls in der ARD-Mediathek kostenlos abrufbar.

Darsteller bei "Ein Hauch von Amerika": Schauspieler in der Besetzung

Für die historische Serie "Ein Hauch von Amerika" wurden von der ARD bereits folgende Schauspieler bekannt gegeben:

Darsteller Rolle Elisa Schlott Marie Kastner Reomy D. Mpeho George Washington Franziska Brandmeier Erika Strumm Jonas Nay Siegfried Strumm Dietmar Bär Friedrich Strumm Anna Schudt Anneliese Strumm Julia Koschitz Amy McCoy Winnie Böwe Luise Kastner Paul Sundheim Vinzenz Kastner Aljoscha Stadelmann Heinrich Kastner Philippe Brenninkmeyer Colonel Jim McCoy Tim Kalkhof Sergeant Hoskins Kelvin Kilonzo GI Theo Artjom Gilz Sergeant Bill Meadow Jared Lorenzo GI Moses Shepard Samuel Finzi Schwiete Wirt Nina Gummich Martha Schmidt Piet Fuchs Pfarrer Schäfer Godehard Giese Ape Kollberg Marie Anne Fliegel Wiltrud Strumm

Regisseur von "Ein Hauch von Amerika" ist Dror Zahavi. Die Drehbücher wurden von Johannes Rotter, Jo Baier, Christoph Mathieu und Ben von Rönne geschrieben. Die Redaktion ist unter der Leitung von Claudia Gerlach-Benz und Manfred Hattendorf (SWR, federführend), Carolin Haasis (ARD Degeto), Götz Bolten (WDR) und Sabine Holtgreve (NDR).

"Ein Hauch von Amerika": Das ist die Handlung der ARD-Serie

Die historisch-fiktionale Serie "Ein Hauch von Amerika" erzählt von dem Zusammentreffen zweier unterschiedlicher Kulturen, als zu Beginn der 1950er Jahre mehrere hunderttausend US-Soldaten in Westdeutschland, genauer gesagt in der pfälzischen Provinz, stationiert werden. Die amerikanischen Soldaten öffnen in der Nachkriegszeit die Türen zu Freizügigkeit, individueller Freiheit und dem Kapitalismus in Deutschland.

Neben der Umbruchstimmung im Westen Deutschlands geht es in der ARD-Serie um eine Liebesgeschichte zwischen einer Bauerntochter und einem schwarzen US-Soldaten, sowie um eine Frauenfreundschaft. In "Ein Hauch von Amerika" sollen aktuelle Themen wie Rassismus und Emanzipation im Rahmen eines historischen Kontextes und einer fiktionalen Geschichte angesprochen werden.

