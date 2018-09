06:58 Uhr

Ein Leben mit vielen Krankheiten: Popstar Anastacia wird 50 Panorama

Die US-Sängerin Anastacia wird am Montag 50 Jahre alt. Keine Selbstverständlichkeit für jemanden, der schon früh mit dem Krebs kämpfen musste.

Von Markus Bär

Der 50. Geburtstag ist auch für einen internationalen Star noch nicht unbedingt ein Kriterium, um allein wegen des Alters groß in den Gazetten gewürdigt zu werden. Bei der in Chicago geborenen Anastacia Lyn Newkirk (Anastacia ist also in diesem Fall kein Künstlername) liegen die Dinge aber etwas anders. Die Soul-Sängerin ist bis heute immer wieder mit schweren Erkrankungen konfrontiert – und hat sich dennoch davon nie beirren lassen.

Schon als Jugendliche ist Anastacia krank

Die Tochter eines Sängers und einer Broadway-Schauspielerin musste schon in jungen Jahren mit Morbus Crohn, einer chronischen Darmentzündung, fertig werden. Trotzdem lernte sie – mittlerweile in New York – das Tanzen, machte eine Ausbildung zur Friseurin und jobbte nebenbei noch als Studiosängerin. Darum war sie auch schon als 20-Jährige in Musikvideos etwa der Rhythm & Blues- und Hip-Hop-Band „Salt ’n’ Pepa“ zu sehen.

Aufgrund ihres beeindruckenden Stimmvolumens gelang es Anastacia dann – ebenfalls 1998 –, bei einem MTV-Gesangswettbewerb weit vorn zu landen. Große Musiklabels waren sofort derart von der Brillenträgerin begeistert, dass sie sich die Plattenfirma aussuchen konnte.

Anastacia nutzt die Chance nach MTV-Wettbewerb

Und Anastacia nutzte diese Chance. Schon ihr erstes Album „Not that kind“ aus dem Jahr 2000 verkaufte sich weltweit fünf Millionen Mal, das zweite Album „Freak of nature“ (2001) gleich sieben Millionen Mal. Single-Auskopplungen wie „I’m outta love“, „Paid my dues“ oder „One day in your life“ sind seitdem fester Bestandteil in den Programmen deutscher Mainstream-Radiosender.

Im Jahr 2003 wurde bei der Sängerin, die ihre Songs selbst schreibt, erstmals Brustkrebs diagnostiziert. Zum Glück frühzeitig. Binnen sechs Monaten hatte sie die Krankheit besiegt. Zugleich gründete sie eine Stiftung, die Mittel für den Kampf gegen den Brustkrebs sammelt. Bis zum Jahr 2008 schummelte sie übrigens mit ihrem Alter, machte sich fünf Jahre jünger, als sie wirklich war. Doch das nahm ihr niemand krumm. 2013 kehrte der Krebs wieder zurück. Anastacia musste ihre Europatournee absagen, besiegte die Krankheit erneut und ließ sich vorsichtshalber beide Brüste entfernen.

Sängerin ist in den USA bis heute kaum bekannt

In vielen ihrer Songs erzählt sie von sich, verarbeitet zum Teil auch ihre Erkrankung. Dank ihres Talentes als Sängerin und Songschreiberin, gepaart mit der authentischen Art, mit der sie mit ihrem Schicksal umgeht, hat sich die Amerikanerin auch in Kreise hinein Respekt erarbeitet, die nicht unbedingt von ihrer Musik begeistert sind.

Am Montag wird Anastacia 50 Jahre alt. In Europa etwa ist sie weiterhin sehr erfolgreich. Für ihre Heimat, die Vereinigten Staaten, gilt das aber nicht. Dort kennen sie bis heute nur Wenige.

