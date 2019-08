15:07 Uhr

"Ein Mann namens Ove" heute im TV und Stream - Schauspieler und Kritik

Heute Abend läuft auf ZDF die Komödie "Ein Mann namens Ove". Alle Infos rund um die Übertragung im TV und Stream, Handlung, Schauspieler, Besetzung und Kritik.

Das ZDF zeigt heute Abend um 20.15 Uhr die schwedische Tragikkomödie "Ein Mann namens Ove". Worum es geht, welche Schauspieler dabei sind und wie Sie den Film live im TV und Stream verfolgen können, lesen Sie hier in der Übersicht.

"Ein Mann namens Ove" heute im TV und Stream: Handlung

In dem Film geht es um den 59-jährigen Ove, der alleine in einer schwedischen Einfamilienhaussiedlung lebt. Auf der Suche nach einem neuen Job beschloss er kurzerhand, diesen selbst zu schaffen: Der Frührentner patrouilliert als Aufpasser durch die Straßen und achtet darauf, dass alle Gesetze strikt eingehalten werden. Er sehnt sich nach ein bisschen Kontrolle und Alltag in seinem Leben, nach dem Tod seiner Frau ist er einsam und quält sich seit einiger Zeit mit Selbstmordgedanken. Als plötzlich eine Iranerin in Oves Nachbarschaft einzieht, nimmt sein einst so tristes Leben eine plötzliche Wendung...

Besetzung: Schauspieler bei "Ein Mann namens Ove"

Rolf Lassgard: Ove Lindahl

Viktor Baagoe: Ove mit sieben Jahren

Filip Berg: Ove als junger Mann

Bahar Pars: Parvaneh

Zozan Akgün: Nasanin

Tobias Almborg: Patrik

Ida Engvoll: Sonja

Börje Lundberg: Rune

Kritik zu "Ein Mann namens Ove"

Die Kritiken zu der schwedischen Komödie „Ein Mann namens Ove" fielen überwiegend positiv aus. Vor allem die schauspielerische Leistung sowie der trockene Sinn für Humor des Regisseurs wurde von den Zuschauern gelobt. Ein Kritikpunkt ist allerdings das teilweise zu hohe Maß an Sentimentalität.

Der Film kam in seiner Heimat Schweden durchweg positiv an. „Ein Mann namens Ove“ ist mit 1,6 Millionen Zuschauern der am dritthäufigsten gesehene Film in schwedischen Kinos. Außerdem erhielt die Komödie des Regisseurs Hannes Holm im Jahr 2016 den Europäischen Filmpreis als beste Filmkomödie und war für zwei Oscars nominiert.

""Ein Mann namens Ove" heute: Übertragung live im TV und Stream

Der Film "Ein Mann namens Ove" läuft heute Abend um 20.15 Uhr auf ZDF. Sie können die Tragikkomödie entweder live im TV oder im Stream über Zattoo verfolgen. (AZ)

