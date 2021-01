Ein Sommer auf Elba heute im ZDF: Handlung, Schauspieler und TV-Termin am Sonntag, 24. Januar 2021

vor 16 Min.

Herzkinozeit: Das ZDF zeigt heute am 24.1.2021 die Romanze "Ein Sommer auf Elba". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind mit von der Partie? Wie ist die Handlung?

"Ein Sommer auf Elba" heute im ZDF: TV-Termin und Übertragung im Stream

Der Sonntag gehört der Romantik: Das ZDF strahlt heute am 24. Januar 2021 die Romanze "Ein Sommer auf Elba" aus. Die Zuschauer erwartet 90 Minuten geballtes Herzkino. Wer nicht bis dahin warten möchte, der findet "Ein Sommer auf Elba" bereits seit Samstag, 23. Januar 2021, 10 Uhr, als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

Handlung: Worum geht es in "Ein Sommer auf Elba"

Nach einer gescheiterten Beziehung Freunde bleiben? Daran haben sich schon Millionen von Paare versucht. Bei den allerwenigsten gelingt es. Zu den Scheiternden gehören auch Maja und Thorsten. Die Ehe der beiden ist seit zwei Jahren geschieden. Den Söhnen zuliebe möchten sie dennoch einmal im Jahr zusammen in Urlaub fahren. So gut der Plan, so hart die Realität...

Gleich nach der Ankunft auf Elba plant Thorsten schon wieder seine Abreise. Aus beruflichen Gründen will er sofort zurück nach Deutschland. Und auch mit den Jungs läuft nicht alles so, wie sich das Maja gewünscht hätte: Die Teenager haben nur ihre Smartphones im Kopf, an gemeinsamen Familienerlebnissen sind sie nicht wirklich interessiert.

Maja ist anfangs verzweifelt, dann zunehmend verärgert. Trotz der Trennung von Thorsten liegt ihr viel daran, ein halbwegs intaktes Familienzusammengehörigkeitsgefühl herzustellen. Thorsten, Erik und Anton haben allerdings ganz andere Vorstellungen von einem "gemeinsamen" Urlaub.

Verletzt und enttäuscht nimmt Maja die Einladung von Lorenzo an. Den hatte sie im Hafen kennengelernt. Der Betreiber eines Glamping-Platzes stellt sich als Charmeur heraus, der sich voll und ganz auf die Gespräche mit und die Bedürfnisse von Maja einlässt. Umso leichter fällt es der auch, ihre Männer zu Hause sich selbst zu überlassen.

Thorsten explodiert vor Wut, als Maja dann irgendwann doch wieder auftaucht. Einerseits hatte er sich ernsthafte Sorgen um das Wohlergehen seiner Ex gemacht, andererseits musste er wegen des Verschwindens von Maja auch seine Rückkehr nach Deutschland verschieben. Erik und Aaron hingegen scheinen ein gutes Gespür für die Gefühle ihrer Mutter zu entwickeln. Sie ahnen, was in ihr vorgeht.

Wie geht die wilde Beziehungskiste auf der schönen Insel aus? Finden Maja und Thorsten doch wieder zusammen? Erkämpft sich Lorenzo einen festen Platz in ihrem Herzen?

Darsteller: Welche Schauspieler spielen im ZDF-Film "Ein Sommer auf Elba" mit?

Maja - Regula Grauwiller

Lorenzo - Robert Schupp

Thorsten - Janek Rieke

Bianca - Emelie Kundrun

Erik - Levis Kachel

Kachel Anton - Henry Horn

Alessandro - Antonio di Mauro

Eduardo - Michele Oliveri

Lisetta - Beatrice Richter

Thilo - Hendrik Heutmann

Ilka - Laura Schwickerath

