Ein Sommer in Antwerpen heute am 25.4.21 im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller

Ein Sommer in Antwerpen heute am 25.4.21 im ZDF: TV-Termin und Stream in der Mediathek

"Ein Sommer in Antwerpen" ist heute am Sonntag, 25. April 2021, im ZDF zu sehen. Los geht es um 20.15 Uhr. Der Film ist außerdem als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Das ist die Handlung des ZDF-Films "Ein Sommer in Antwerpen"

Carolina ist voller Vorfreude. Der Sommer startet. Es soll ein ganz besonderer werden. In Antwerpen. Sie hat große Pläne. In Hamburg möchte Caro ein Modelabel gründen. Mit ihrem Johann. Alles scheint richtig gut zu laufen. Doch dann kommt alles ganz anders.

Als Caro mit ihrer Oma Magda am vermeintlichen Haus von Judith, Magdas verschollener Sandkastenfreundin, klingelt, öffnet nicht Judith - sonders Mathis, der in den kommenden Tagen das Leben von Caro komplett auf den Kopf stellen wird.

Mathis renoviert die Wohnung gerade. Der Name Judith sage ihm nicht. Magda ist traurig, geht sie doch vom Tod ihrer Freundin aus. Doch Caro will die Hoffnung nicht aufgeben. Mathis unterstützt Caro bei der Suche nach der verschollenen Judith.

Seine Spontaneität und sein Humor faszinieren sie. So sehr, dass Caro an ihrem Plan, mit Johann zusammen durchzustarten, doch zweifelt. So sehr, dass sie ihr altes Leben aufgibt?

Darsteller: Diese Schauspieler sind bei "Ein Sommer in Antwerpen" im Cast

Carolina Werninger - Maike Johanna Reuter

Magda Oberstedt - Nicole Heesters

- Johann Kopsted - Helgi Schmid

Mathis van Anderlecht - Dries De Sutter

Mathis van Anderlecht - Dries De Sutter
Tessa van de Berg - Rebecca Immanuel

Marc Aurich - Walter Sittler

Yasmin Mahdi - Haley Louise Jones

Yasmin Mahdi - Haley Louise Jones
Hanna - Vera van Dooren

Camille - Viviane De Muynck

Schammes - Marc Lauwrys

Lea - Pamela Ghislain

