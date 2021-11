Ein Sommer in Istrien im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 14.11.21 den Film "Ein Sommer in Istrien". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Romantikzeit im Zweiten: Das ZDF bringt im November "Ein Sommer in Istrien" auf die deutschen Bildschirme. Wann ist der TV-Termin? Welche Darsteller sind mit von der Partie? Wie ist die Handlung? Gibt es die Möglichkeit, den Film auch als Stream in der Mediathek zu sehen? Lesen Sie hier alle Antworten.

TV-Termin: "Ein Sommer in Istrien" am 14.11.21 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Ein Sommer in Istrien" ist am Sonntag, 14. November 2021, im ZDF zu sehen. Los geht es um 20.15 Uhr. Die Zuschauer erwarten rund 90 Minuten Herzkino. "Ein Sommer in Istrien" steht außerdem als Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Ein Sommer in Istrien"

Anne arbeitet für ihr Leben gerne. Der Job als Fußballscout ist für sie mehr Berufung als Beruf. Drum fällt es ihr auch im Urlaub schwer, gänzlich abzuschalten. Schließlich könnte überall das nächste große Talent darauf warten, von ihr entdeckt zu werden. Und so ist sie auch in Istrien immer auf Zack, auch wenn sie eigentlich nur wegen der Hochzeit ihrer besten Freundin Laura angereist ist.

Eigentlich hatte Laura sich ihre Hochzeit ganz gemütlich vorgestellt. Nur die engsten Freunde und die Familie sollten mit dem Brautpaar im malerischen Dorf in Istrien feiern. Doch da hat die Braut in spe die Rechnung ohne Miha, ihren künftigen Schwiegervater, gemacht. Der hat kurzerhand die ganze Region eingeladen. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, schickt sich Zoran, der Bruder des Bräutigams und Annes Co-Trauzeuge, an, mit seinen Blödeleien allen erheblich auf den Geist zu gehen.

Bei aller Unreife: Zoran gefällt Anne. Sie verfällt dem Charme des jungen Mannes. Besonders seine Zurückhaltung ihr gegenüber machen ihn attraktiv. Gerade als sich die beiden annähern, trifft Anne auf Darijo - ihre große Jugendliebe. Der Angehimmelte hatte in früheren Jahren nichts anderes als seine Karriere im Kopf, der Weg aus dem Sportinternat in die großen Arenen der Welt schien vorgezeichnet. Für eine Liebe war zu der Zeit kein Platz. Die Wege trennten sich.

Nun treffen die beiden nach Jahren aufeinander - und Anne erfährt, wieso ihr Glück damals wirklich zerbrach. Darijo hatte zu Jugendzeiten Minderwertigkeitskomplexe, dachte, er sei nicht gut genug für seine Angebetete. Deshalb hatte er verängstigt Reißaus genommen. Anne ist völlig irritiert - und nähert sich dem Jugendfreund ein weiteres Mal an.

Dann aber kommt den beiden Annes Job in die Quere: Sie möchte den zwölfjährigen Matija, der ihr mit seinem Talent auf dem Sportplatz aufgefallen war, unbedingt nach Manchester transferieren. Als Darijo das erfährt, wird er wütend: Matija ist sein Sohn. Er vermutet, dass Anne sich ihm nur geöffnet hat, damit sie an seinen Sohn herankommt.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Ein Sommer in Istrien" im Cast

Anne - Sophie Pfennigstorf

Darijo - Vladimir Korneev

Franjo - Leonard Lansink

Zoran - Tim Borys

Laura - Katrin Jaehne

Vlado - Toni Gojanovic

Miha - Hansa Czypionka

Matija - Xaver Pucci

Milena - Vanja Matujec

Lauras Vater - Vilim Matula

Lauras Mutter - Nada Abrus

"Ein Sommer in Istrien" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie haben am Sonntagabend keine Zeit, wollen aber "Ein Sommer in Istrien" unbedingt anschauen? Dann machen Sie das doch - als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.