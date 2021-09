Ein Sommer in Südtirol im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 19.9.21 den Film "Ein Sommer in Südtirol". Wie ist die Handlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wann ist die TV-Ausstrahlung?

Es wird wieder romantisch im Zweiten: Das ZDF bringt "Ein Sommer in Südtirol" auf die deutschen Bildschirme. Sie suchen nach Informationen? Wir haben Informationen. Lesen Sie in diesem Text, wann der TV-Termin ist, welche Darsteller eine Rolle ergattert haben, wie die Handlung ist und ob es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek gibt.

TV-Termin: "Ein Sommer in Südtirol" heute am 19.9.21 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Ein Sommer in Südtirol" läuft am Sonntag, 19. September 2021, im ZDF. Start ist um 20.15 Uhr. Die Zuschauer können sich auf rund 90 Minuten Herzkino freuen. Der Film ist zudem als Stream in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Ein Sommer in Südtirol"

Franziska Gasser hat mit ihrem alten Leben in Südtirol eigentlich abgeschlossen. Das Verhältnis zu ihrem Vater ist schwer belastet. Josef ist einer jener Menschen, die die Spaltung zwischen Deutschen und Italienern in der Region vorantreiben. Die Kellermeisterin kann mit dieser radikalen Einstellung nichts anfangen. Als Josef aber bei einem Unfall schwere Verletzungen erleidet, ringt sich Franziska doch zu einer Rückkehr durch. Ihre Mutter Theresa kann jede helfende Hand auf dem Weingut gebrauchen.

Vor Ort stellt Franziska fest, dass Josef selbst jetzt kein bisschen milder geworden ist. Dementsprechend belastet ist die neu aufkeimende Liebe der Rückkehrerin zu Marco Antonelli. Antonelli ist der behandelnde Arzt von Josef. Er ist es auch, der dem Verletzten mitteilen muss, dass er nie wieder in seinem alten Beruf arbeiten können wird.

Franziska ist damit in gleich mehrfacher Hinsicht in einem Dilemma. Eigentlich möchte sie so schnell wie möglich wieder weg. Doch würde das das Ende des familiären Betriebs bedeuten? Nach Diskussionen mit ihrer Mutter stimmt diese schließlich zu, nach einem Pächter zu suchen. Interessenten findet sie ausgerechnet bei der Familie Antonelli - sehr zum Ärger von Theresa. Was steckt hinter der Ablehnung? Und: Kann Franziska diese Konflikte auflösen?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Ein Sommer in Südtirol" im Cast

Franzi Gasser - Maike Jüttendonk

- Maike Jüttendonk Marco Antonelli - Sami Loris

- Sami Loris Theresa Gasser - Julia Stemberger

Gasser - Josef Gasser - Harald Krassnitzer

- Roberto Rossi - Michele Oliveri

- Maria Russo - Elisabeth Kanettis

- Elisabeth Kanettis Antonio Antonelli - Holger Christian Gotha

Stella Antonelli - Giada Fortini

- Paulina Antonelli - Julia Princigalli

- Julia Princigalli Manfred Pichler - Emilio De Marchi

Elisabeth Kofler - Claudia Lawrence

Franco Mariani - Marco Boriero

Jay Tayler - Pradeep Oberparleiter

Luigi Bossi - Igor Bonelli

"Ein Sommer in Südtirol" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie haben am Sonntagabend schon etwas anderes vor? Kein Problem: "Ein Sommer in Südtirol" können Sie auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek anschauen.

