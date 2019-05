vor 19 Min.

Ein Toter durch Tornado in Ohio

Die Tornado haben in Ohio große Schäden angerichtet.

Der Bundesstaat Ohio in den USA wurde von Tornados getroffen. Ein Mann starb. Es gab außerdem Verletzte und große Schäden.

Im US-Bundesstaat Ohio haben Tornados große Schäden angerichtet und mindestens ein Todesopfer gefordert. In dem Ort Celina sei ein 81 Jahre alter Mann ums Leben gekommen, als ein Fahrzeug in dessen Haus geschleudert worden sei, sagte der Bürgermeister der Kleinstadt, Jeffrey Hazel, am Dienstag (Ortszeit). Mehrere Menschen seien verletzt worden. Viele Häuser seien beschädigt oder zerstört. Es sei auch zu größeren Stromausfällen gekommen. Auch andere Bundesstaaten, wie etwa Kansas, wurden von Tornados getroffen.

Schon in der vergangenen Woche hatten Tornados und heftige Unwetter in mehreren Staaten des Mittleren Westens der USA Überschwemmungen und Schäden verursacht. Mehrere Menschen kamen dabei ums Leben. (dpa)

