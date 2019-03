07:50 Uhr

Ein Toter und zahlreiche Schäden durch Sturmtief "Eberhard"

Bäume und Kräne stürzten um, der Fernverkehr der Bahn kam zum Erliegen. In Thüringen wurde ein ganzes Dorf von der Außenwelt abgeschnitten.

Mit Orkanböen bis Windstärke 12 ist am Sonntag das Sturmtief "Eberhard" über den Westen und die Südhälfte Deutschlands gezogen.

Das Sturmtief "Eberhard" sorgte nicht nur für zahlreiche Beschädigungen an Dächern und Autos, sondern forderte auch einen Toten. Ein Autofahrer starb bei Bestwig im Sauerland, als ein entwurzelter Baum während der Fahrt auf sein Auto fiel. Für den 47-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, wie die Polizei mitteilte.

Deutsche Bahn stellte Bahnverkehr in NRW wegen Sturmtief "Eberhard" ein

Die Deutsche Bahn stoppte am Sonntagnachmittag im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen ihren Betrieb, mit weitreichenden Folgen für die ganze Republik. Sie empfahl Reisenden im Fernverkehr, keine Reise mehr am Sonntag anzutreten. Die Bahn hatte alle Züge am Sonntagnachmittag an den Bahnhöfen gestoppt. Zuvor waren zwei wichtige Stellwerke in Essen und Wuppertal ausgefallen, in Essen war der gesamte Bahnhof zeitweise ohne Strom. In weiten Teilen von NRW kämpfte die Feuerwehr mit umgestürzten Bäumen und abgedeckten Hausdächern. Auch in Hessen und Rheinland-Pfalz hielt die Bahn nach eigenen Angaben Züge an Bahnhöfen zurück.

Die Deutsche Bahn hat den Fern- und Nahverkehr in NRW wegen Sturmtief Eberhard vorübergehend eingestellt. Hier ein Eindruck aus dem Hauptbahnhof Essen. Bild: Caroline Seidel, dpa

Doch nicht nur an Bahnhöfen, sondern auch an Flughäfen wie etwa in Frankfurt am Main, kam es zu Ausfällen. Am Flughafen Köln/Bonn mussten zwei Maschinen wegen der heftigen Böen umgeleitet werden. Einige Flugzeuge seien beim Anflug durchgestartet und später sicher gelandet.

Dorf in Thüringen durch Sturmtief "Eberhard" von der Außenwelt abgeschnitten

Auch in Thüringen ließ das Sturmtief etliche Bäume umstürzen. Dies führte dazu, dass das Dorf Föritztal-Mönchsberg nicht mehr zu erreichen war. Die einzige Verbindungsstraße dorthin wurde durch mehrere querliegende Bäume blockiert. Als die Feuerwehr versuchte, die Bäume zu beseitigen, stürzten weitere um, sodass die Arbeit aus Sicherheitsgründen vertagt wurde. Mehrere Mönchsberger, die nicht mehr nach Hause konnten, wurden daraufhin von Feuerwehr oder Hilfsorganisationen untergebracht.

Feuerwehr verzeichnet wegen Sturmtief "Eberhard" zahlreiche Einsätze

Deutschlandweit mussten Polizei und Feuerwehr aufgrund des Sturmtiefs zu etlichen Einsätzen ausrücken. Für Baden-Württemberg und Teile von Bayern sowie auch Sachsen warnte der Deutsche Wetterdienst vor orkanartigen Böen. Auf dem Feldberg im Schwarzwald wurden demnach sogar Geschwindigkeiten bis 150 Stundenkilometer gemessen. Im Schwarzwald stellten mehrere Skilifte den Betrieb ein, wie ein Sprecher der Liftbetreiber sagte. In ganz Bayern kam es am Sonntag zu rund 900 sturmbedingten Einsätzen, wie die Polizeipräsidien am Abend mitteilten.

Rasante Windböen fegten am Sonntag einmal quer über die Republik. Nachdem Sturmtief "Eberhard" Deutschland ordentlich durchgepustet hat, müssen Pendler zu Wochenbeginn teilweise noch mit unangenehmen Folgen rechnen. Video: dpa

In Duisburg wurde am Sonntag ein tonnenschwerer Verladekran umgeweht und landete zur Hälfte im Rhein. Das Führerhaus sei glücklicherweise unbesetzt gewesen. Der Schiffsverkehr wurde um die Gefahrenstelle herumgeleitet.

Schäden auch in Rheinland-Pfalz, Hessen und Niedersachsen durch Sturmtief "Eberhard"

In Rheinland-Pfalz beschädigte das Unwetter die Stadthalle in Bitburg. In Trier stürzte ein Baum auf ein Auto während der Fahrt. Der Fahrer sei unverletzt, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Von einem Hubsteiger aus versuchen Feuerwehrmänner, das Blechdach eines Kirchturms im Frankfurter Stadtteil Gallus zu sichern. Bild: Boris Roessler, dpa

Auch in Niedersachsen und Hessen waren Bahnstrecken und Straßen am Wochenende wegen umgestürzter Bäume gesperrt. Sonntagabend waren vorübergehend auch wichtige Bahn-Schnellfahrstrecken wie Kassel-Göttingen und Frankfurt-Mannheim gesperrt. In Frankfurt am Main löste sich das Blechdach eines Kirchturms im Stadtteil Gallus. (AZ, mit dpa)

