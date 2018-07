vor 55 Min.

Ein Verletzter bei Gebäudeeinsturz Panorama

In Miami Beach im US-Bundesstaat Florida ist am Montag ein zwölfstöckiges Gebäude eingestürzt. Dabei wurde ein Mensch schwer verletzt.

Ein zwölfgeschossiges Gebäude in Miami Beach (Florida) sollte für einen Neubau abgerissen werden, jetzt ist das leerstehende Haus überraschend und spektakulär eingestürzt. Ein Mensch sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit.

Helfer suchen nach möglichen weiteren Opfern. Die angrenzenden Häuser seien von dem Einsturz nicht betroffen und sicher, hieß es. Dennoch sperrte die Polizei Straßen und Zugänge zu einigen Häusern in der Nachbarschaft.

Die Ursache des Gebäudekollaps ist bislang unklar

Die genaue Einsturzursache ist bislang noch unklar. Für das leerstehende Haus lag nach Angaben der Polizei eine Abrissgenehmigung, aber keine Sprenggenehmigung vor, wie der Sender CNN berichtete.

Das Internetportal "The Next Miami" berichtete, dass ein brasilianischer Milliardär anstelle des zwölfgeschossiges Gebäudes ein 16 Etagen hohes Haus mit Eigentumswohnungen bauen will. (dpa)

