vor 44 Min.

Ein letzter Dank an den Erfinder der Kopierfunktion

Larry Tesler hat die „Copy and Paste“-Funktion an unseren Computern erfunden. Jetzt ist er mit 74 Jahren gestorben. Wie er unser Leben erleichterte.

Von Sarah Ritschel

Man ist sich ja gar nicht bewusst, was heute alles kopiert wird. Allein in den vergangenen Tagen: BVB-Torjäger Haaland kopiert sein Vorbild Ronaldo, Sixt kopiert sich selbst mit einer neuen Autowerbung und Bollywood kopiert den Filmklassiker „Lola rennt“. Wie viele Texte jeden Tag auf der ganzen Welt von einem Dokument ins andere kopiert werden? Nicht auszurechnen.

Larry Tesler schuf „Copy and Paste“ in den Siebzigern

Nicht an allen, aber an vielen dieser Kopiervorgänge hat Larry Tesler entscheidenden Anteil. Er ist der Mann, der „Copy and Paste“ erfunden hat – auf deutschen Computern: „Kopieren und Einfügen“. Jetzt ist Tesler mit 74 Jahren in den USA gestorben – in dem Wissen, Generationen von PC-Nutzern das Leben erleichtert zu haben, manchen noch ein bisschen mehr als anderen. Ein paar Kandidaten sollten also ein letztes Mal besonders fest an Tesler denken. Die frühere Bildungsministerin Annette Schavan schätzte „Copy and Paste“ in ihrer Doktorarbeit über Gewissensbildung. Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg ersparte die Kopierfunktion ein allzu tiefes Eintauchen in die Verfassungsverträge von USA und EU. „Copy and Paste“ ist es auch zu verdanken, dass sich heute noch jemand an die einstige FDP-Hoffnung Silvana Koch-Mehrin und ihre Dissertation erinnert.

Garantiert nicht von anderen kopiert

IT-Experte Tesler hatte die Tastenkombination 1973 im Innovationslabor Xerox Parc in Kalifornien programmiert. Und auch wir wollen ihm ein letztes Mal die Ehre erweisen: Ein Teil dieses Textes wurde über die Kopierfunktion auf die Seite gehoben. Aber garantiert nicht fremdkopiert.

Themen folgen