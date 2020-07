17:40 Uhr

"Ein starkes Team: Tödlicher Seitensprung": TV-Termin, Handlung, und Schauspieler

"Ein starkes Team: Tödlicher Seitensprung": Alles zu TV-Termin, Handlung, und Schauspieler lesen Sie hier.

Von Monique Neubauer

Das Ermittlerteam rund um Otto Garber und Linett Wachow muss wieder einen spannenden Fall in Berlin lösen. "Ein starkes Team: Tödlicher Seitensprung" wird bald im Fernsehen laufen. Alle Informationen rund um TV-Termin, Handlung und Schauspieler bekommen Sie hier.

TV-Termin von "Ein starkes Team: Tödlicher Seitensprung"

"Ein starkes Team: Tödlicher Seitensprung" wird am 4. Juli 2020 im ZDF um 20.15 Uhr zu sehen sein. Der Film hat eine Länge von eineinhalb Stunden.

Darum geht es in "Ein starkes Team: Tödlicher Seitensprung": Die Handlung

"Ein starkes Team: Tödlicher Seitensprung" handelt von einem Mord an einer jungen Frau. Julia Sanders wird in einem Berliner Hotel tot aufgefunden. Die leicht bekleidete junge Frau wurde erwürgt in ihrem Hotelzimmer gefunden. Das "starke Team" ermittelt in diesem Fall.

Es kommt raus, dass die Architektin Julia in diesem Hotel häufiger über eine Seitensprungagentur Männer getroffen hat. Was steckt hinter dem Tod der jungen Frau und was hat die Seitensprungagentur damit zu tun? Das Kommissaren Team setzt alles daran den Fall zu lösen.

Die Besetzung: Schauspieler von "Ein starkes Team: Tödlicher Seitensprung"

Hier sehen Sie die Hauptdarsteller im Überblick:

Rolle Schauspieler Otto Garber (Kommissar) Florian Martens Linett Wachow (Kommissarin) Stefanie Stappenbeck Sebastian Klöckner Matthi Faust Reddemann Arnfried Lerche "Sputnik" Jaecki Schwarz Dr. Gabriele Simkeit Eva Sixt Michael Sander Andreas Pietschmann Peter Blanke Max Herbrechter Miriam Kaiser Anouschka Renzi Sandra Sabrowski Katja Bürkle

