Ein starkes Team mit Gute Besserung im ZDF: TV-Termin heute - Darsteller und Handlung

Spannung am Ostersamstag: Das ZDF zeigt heute "Ein starkes Team - Gute Besserung" aus. Wir haben Ihnen zusammengestellt, wann genau Fans auf ihre Kosten kommen, wie die Handlung ist und welche Darsteller mit dabei sind.

"Ein starkes Team - Gute Besserung" heute am 3.4.21 im ZDF: TV-Termin und Stream in der Mediathek

"Ein starkes Team - Gute Besserung" läuft heute am Samstag, 3. April 2021, im ZDF. Start ist um 20.15 Uhr. Die Folge dauert 90 Minuten und steht in der ZDF-Mediathek zum kostenlosen Stream zur Verfügung.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Ein starkes Team - Gute Besserung"

Dr. Susanne Oppermann steht am Ende einer langen Laufbahn als Ärztin. Tausenden Patienten hat sie in den vergangenen Jahrzehnten helfen können. Nun steht in ein paar Monaten der wohlverdiente Ruhestand an. Doch den soll Oppermann nicht mehr erleben. Eines Tages dringt ein Unbekannter in ihre Praxis ein und bringt die Medizinerin um. Eine Arzthelferin findet die Ärztin - zu spät, um ihr Leben zu retten.

Vor Ort macht sich das "starke Team" an die Ermittlungen. Schnell stoßen sie auf erste Auffälligkeiten. So ist unter anderem der Computer von Dr. Oppermann verschwunden. Außerdem sind sowohl der Medikamentenschrank als auch der Schrank mit den Akten der Patienten aufgebrochen. Otto und Linett haben zwei Ideen: entweder wollte ein Junkie an Arznei gelangen, oder ein ehemaliger Patient wollte sich an Dr. Oppermann rächen - für was auch immer.

In den Fokus der Ermittler rücken vor allem vier Menschen: 1. Vanessa Seidel, die in einigen Monaten die Praxis übernehmen sollte, 2. Diana Wolf, deren Tochter Amelie wegen eines Behandlungsfehlers Oppermanns leiden musste, 3. der Apotheker Robert Kleber, 4. der Pharmavertreter Heiner Waschinski. Mit allen vier hatte Oppermann zu Lebzeiten ihre Auseinandersetzungen.

Findet das "starke Team" raus, wer das Leben der Medizinerin auf dem Gewissen hat?

Darsteller: Welche Schauspieler spielen bei "Ein starkes Team - Gute Besserung" mit?

Linett Wachow - Stefanie Stappenbeck

- Otto Garber - Florian Martens

- Sebastian Klöckner - Matthi Faust

- Matthi Faust Reddemann - Arnfried Lerche

Sputnik - Jaecki Schwarz

Dr. Gabriele Simkeit - Eva Sixt

- Dr. Susanne Oppermann - Klara Höfels

- Esther Levy - Danielle Barkay

- Danielle Barkay Dr. Vanessa Seidel - Sophie von Kessel

- Nadine Koch - Lisa Hrdina

- Diana Wolf - Marie Schöneburg

- Heiner Waschinski - Hans-Werner Meyer

- Robert Kleber - Andreas Schröders

- Bertram Wolf - René Schwittay

- Gudrun Klöckner - Hildegard Schroedter

- Betty - Aniya Wendel

Dr. Schäfer - Antonia Gerke

