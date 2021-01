vor 20 Min.

Einbrecher entwenden 242 Tablets aus Berliner Schule

Leere Klassenzimmer - und in einer Berliner Schule jetzt auch leere Schränke: Unbekannte entwendeten dort mehr als 200 Tablets. (Symbolbild).

"Ehrloser erbärmlicher Diebstahl": Kriminelle haben in der Hauptstadt wichtiges Unterrichtsgerät in der Pandemie gestohlen. Die Polizei und ein Politiker machen ihrer Entrüstung bei Twitter Luft.

Einbrecher haben in einer Berliner Schule 242 Tablets gestohlen - und sich damit massive Empörung eingehandelt.

"Der wirtschaftliche Schaden von 100.000 Euro war nicht die Gesamtsumme. Ihr habt Kindern die Chance genommen, digital ihre Zukunft zu gestalten. Schämt euch!", twitterte die Polizei nach der Tat.

Auch andere Twitter-Nutzer zeigten sich betroffen - darunter der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach: "Was für ein ehrloser erbärmlicher Diebstahl. Die Kinder in dieser Gegend Berlins können sich selbst oft keine brauchbaren Geräte leisten."

Unbekannte waren laut Polizei in der Nacht zum Freitag in das Schulgebäude eingebrochen und später mit den Geräten geflüchtet. Die Tablets lagen laut Polizei in einem mehrfach verschlossenen Raum.

In der Corona-Pandemie hat digitales Lernen als Alternative oder Ergänzung zum Unterricht in der Schule stark an Bedeutung gewonnen.

© dpa-infocom, dpa:210129-99-228068/2 (dpa)

Tweet der Polizei

Tweet Lauterbach

Themen folgen