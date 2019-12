vor 20 Min.

Einbruch in Grünes Gewölbe: Wer hat dieses Auto gesehen?

Nach dem Einbruch im Grünen Gewölbe in Dresden gibt es nun neue Hinweise. Und die Polizei sucht jetzt nach Zeugen - und besonders nach Touristen.

Nach dem Einbruch ins Grüne Gewölbe in Dresden gibt es nun neue Informationen: Die Polizei Dresden veröffentlichte auf ihrer Webseite ein Foto des mutmaßlichen Fluchtfahrzeugs. Die mutmaßlichen Täter hatten dieses bei ihrer Flucht nach Angaben der Polizei zunächst genutzt und später in einer Tiefgarage an der Kötzschenbroder Straße in Dresden in Brand gesetzt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen hellen Audi A6 (Baujahr 2006) mit dunklem Dach. Die Polizei sucht nun nach Zeugen - vor allem nach Touristen.

Nach dem Einbruch ins Grüne Gewölbe in Dresden: Polizei sucht Zeugen

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Einbruch von langer Hand geplant wurde und die Täter das Grüne Gewölbe länger ausgespäht haben: Vor diesem Hintergrund bitten Staatsanwaltschaft und Polizei um Bild- oder Videoaufnahmen, die zwischen dem 1. Oktober und dem 25. November 2019 innerhalb oder außerhalb in der Nähe des historischen Grünen Gewölbes entstanden sind. Der Aufruf richtet sich insbesondere an Touristen. Mögliche Zeugen können sich über das Hinweisportal melden.

Die Polizei sucht außerdem nach einem ganz bestimmten Zeugen: Die Fahrerin oder der Fahrer eines schwarzen Transporters, der kurz vor der Tat am 25. November 2019 auf der Sophienstraße in Dresden unterwegs war, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Es könnte sich um einen wichtigen Zeugen handeln. Die neuen Fahndungsansätze werden außerdem am Mittwoch, 11. Dezember, um 20.15 Uhr in "Aktenzeichen XY... ungelöst" (ZDF) vorgestellt. (AZ)

