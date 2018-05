vor 33 Min.

Einbruch in Schultresor: Abi-Matheaufgaben mussten ausgetauscht werden

Wegen eines Einbruchs verzögerten sich in acht Bundesländern die Abiturprüfungen in Mathe. Die Abi-Matheaufgaben mussten wegen des Bruchs ausgetauscht werden.

Weil Einbrecher in Goslar einen Schultresor aufgebrochen hatten, mussten Abi-Matheaufgaben in acht Bundesländern ausgetauscht werden. Auch Bayern war betroffen.

Ein Einbruch ins Ratsgymnasium im niedersächsischen Goslar hat am Mittwoch zu Behinderungen bei den Mathe-Abiklausuren in der Hälfte aller Bundesländer geführt. Teilweise konnten die Schüler erst mit Verspätungen beginnen, ihre fünfstündigen Klausuren zu schreiben, weil Aufgaben kurz vorher ausgewechselt werden mussten, wie ein dpa-Umfrage in den 16 Kultusministerien ergab.

Diebe hatten es auf Wertgegenstände abgesehen

Bei dem Einbruch in Goslar in der Nacht zum Montag hatten die Täter es vermutlich auf Wertgegenstände abgesehen, als sie den Schulsafe knackten. Weil dort aber auch die Aufgaben für die Matheklausuren lagerten, ging Niedersachsen auf Nummer sicher und tauschte die Aufgaben aus. Gestohlen worden waren sie nicht.

Außerdem alarmierte Niedersachsen alle anderen Bundesländer, weil die Prüfungsfragen aus einem Aufgabenpool stammen, aus dem sich Niedersachsen ebenso wie die meisten anderen Bundesländer bedient. Auch in Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und im Saarland wurden daraufhin am Mittwoch Aufgaben für die Mathe-Abiklausuren ausgetauscht. (dpa)

