13:42 Uhr

"Eine Frau räumt auf": Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer zur Netflix-Serie

Netflix zeigt demnächst "Eine Frau räumt auf". Hier finden Sie alle Infos zur Serie - Start, Handlung, die Folgen und die Besetzung. Auch einen Trailer sehen Sie hier.

Lust auf weitere Serien? Hier bekommen Sie eine Übersicht über die Serien und Filme bei Netflix und Amazon Prime Video im Februar 2020.

In der Thrillerserie "Eine Frau räumt auf" (Originaltitel "Puerta 7") will die mutige Diana (Dolores Fonzi, "Blood Will Tell") einen Fußballverein in Argentinien vom organisierten Verbrechen befreien. Wir versorgen Sie mit allen wesentlichen Infos zu dieser Netflix-Serie - Start, Handlung, Folgen und Schauspieler. Am Schluss finden Sie auch einen Trailer.

"Eine Frau räumt auf": Wann ist der Serien-Start bei Netflix?

Netflix hat den Start der Krimiserie für Freitag, 21. Februar 2020 , angekündigt.

Handlung: Worum geht es bei "Eine Frau räumt auf"?

Die Crime-Thrillerserie "Eine Frau räumt auf" widmet sich den berühmt-berüchtigten "Barra Bravas" (etwa "Wilde Horde"). Bei der Gruppe handelt es sich um eine Ultra-Bewegung im lateinamerikanischen Raum, deren Mitglieder in der Welt des Verbrechens zu Hause sind. Sie werden nicht nur von der Öffentlichkeit, sondern auch von der Polizei gefürchtet, da sie oft für Todesfälle während Fußballspielen verantwortlich sind.

"Eine Frau räumt auf" bei Netflix: Die Folgen

Die Titel der acht Episoden hat Netflix bisher nicht veröffentlicht. Wir reichen sie nach, sobald sie verfügbar sind.

Die Story folgt unter anderem einer Frau, die den männlich dominierten "Barra Bravas" den Kampf ansagt und einen Fußballklub aus dem Sumpf von Korruption und Kriminalität befreien will, um ihren Familiennamen reinzuwaschen. Eine andere Geschichte der Serie dreht sich um einen jungen Mann, der sich der Ultra-Bewegung anschließt, um so seiner Familie aus der Armut zu helfen. Darüber hinaus beschäftigt sich ein Handlungsstrang von "Eine Frau räumt auf" mit einem Fankrieg zwischen zwei verschiedenen Lagern der "Barra Bravas".

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Eine Frau räumt auf"?

Schöpfer der Serie ist Martín Zimmermann ("Ozark", "Narcos“"). Israel Adrián Caetano ("El marginal") führt Regie. Das Drehbuch stammt von Patricio Vega, der mit der argentinischen Thrillerserie "Los Simuladores" von 2002 internationalen Erfolg feierte. Als Produktionsstudio fungiert Pol-ka aus Argentinien.

Die Hauptdarsteller sind:

Dolores Fonzi

Esteban Lamothe

Carlos Belloso

Juan Gil Navarro

Daniel Aráoz

Antonio Grimau

Ignacio Quesada

Mónica Ayos

Daniel Valenzuela

(AZ)

"Eine Frau räumt auf": Der Trailer zur Netflix-Serie

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen