Eine Helmpflicht zerstört das Konzept der E-Scooter

Mündige Bürger können selber entscheiden, ob sie ihren Kopf auf einem E-Roller schützen wollen. Zudem wird mit Helmpflicht die Idee der Scooter nicht mehr funktionieren.

Seit Tretroller mit Elektroantrieb vor etwas mehr als zwei Wochen in Deutschland zugelassen wurden, hat es bereits mehrere schwere Unfälle gegeben. Zeigt uns das, dass wir eine Helmpflicht auf E-Scootern brauchen?

Helmpflicht auf E-Scootern: Bürger können selbst über Kopfschutz entscheiden

Nein, tut es nicht - auch wenn sich zwei Drittel der Deutschen dafür aussprechen, wie eine repräsentative Umfrage für unsere Redaktion zeigt. In unserem Staat leben mündige Bürger. Sie können selbst entscheiden, ob und wie sie ihren Kopf im Straßenverkehr schützen wollen. Der Staat hat zwar für die Sicherheit seiner Bürger zu sorgen. Das heißt aber nicht, dass er entscheiden muss, was sie anzuziehen haben, wenn sie auf Tretrollern unterwegs sind. Die Pflicht des Staates ist hingegen, Radwege so auszubauen, dass alle Gefährte, die dort fahren, auch sicher unterwegs sind. Mit einer Helmpflicht entledigt sich die Politik dieser Verantwortung, getreu dem Motto: Schützt eure Köpfe selbst, dann sparen wir Geld.

Zu guter Letzt: Eine Helmpflicht auf E-Scootern würde das ganze Konzept zerstören. Die Idee dahinter ist doch die, dass Menschen zu den Rollern greifen, um die berühmte letzte Meile zurückzulegen. Wer macht das noch, wenn er dazu den ganzen Tag einen Helm mit sich herumtragen muss – oder, im Falle eines Leihrollers in der Großstadt, auch einen Leihhelm aufsetzen soll, den zuvor schon auf hundert anderen Köpfen saß?

