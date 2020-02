"Eine zauberhafte Nanny"-Star Raphaël Coleman (25) ist tot

Der frühere Kinderstar Raphaël Coleman ist überraschend mit nur 25 Jahren gestorben. Seine größte Rolle hatte der Brite in „Eine zauberhafte Nanny“.

Der britische Umweltaktivist und Jungschauspieler Raphaël Coleman ("Eine zauberhafte Nanny") ist tot. Er sei plötzlich und ohne vorherige gesundheitliche Probleme zusammengebrochen, schrieb sein Stiefvater, der dänische Autor Carsten Jensen, am Sonntag auf Facebook. Coleman wurde nur 25 Jahre alt.

Coleman war vor allem für die Rolle des kleinen Eric Brown in dem britischen Fantasy-Film "Eine zauberhafte Nanny" (2005) bekannt. Emma Thompson (60) spielte darin die Hauptrolle der Kinderfrau, Colin Firth (59) den überforderten Vater von sieben Kindern. Später wandte sich der Kinderschauspieler den Angaben zufolge der Wissenschaft zu und setzte sich für den Klimaschutz ein.

Unterschiedlichen Angaben zufolge war der passionierte Umweltschützer, der sich unter dem Namen James "Iggy" Fox für Extinction Rebellion engagiert hatte, bereits am vergangenen Donnerstag oder Freitag gestorben.

Seine Mutter, die britische Autorin Liz Jensen, teilte am vergangenen Freitag bei Twitter mit: "Er starb bei seiner liebsten Beschäftigung - bei der Arbeit für den besten aller Zwecke. Seine Familie ist sehr stolz auf ihn." Die genaue Todesursache war zunächst nicht bekannt. (dpa)

Rest in peace my beloved son Raphael Coleman, aka Iggy Fox. He died doing what he loved, working for the noblest cause of all. His family could not be prouder. Let’s celebrate all he achieved in his short life and cherish his legacy https://t.co/qFRKPT7rRG