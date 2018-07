08:00 Uhr

Eingeschlossene Jugendliche: Taucher stirbt bei Rettungsaktion in Höhle Panorama

Bei den Rettungsaktionen um die in einer Höhle eingeschlossenen Jugendlichen in Thailand ist ein Helfer gestorben. Er war zu einem Tauchgang in der Höhle.

Die Rettung der thailändischen Fußballmannschaft hat eine dramatische Wende genommen. Bei einem Tauchgang ist einer der Helfer in der Höhle ums Leben gekommen. Grund sei Sauerstoffmangel gewesen, teilten die Behörden mit. Der Mann war Angehöriger der thailändischen Spzialeinheit Navy Seals und habe versucht, Sauerstoffbehälter in der Höhle unterzubringen. Auf dem Rückweg habe er das Bewusstsein verloren, so die Behörden weiter. Es ist der erste Zwischenfall bei den Bemühungen, die eingeschlossene Fußballmannschaft aus der Höhle zu befreien.

Taucher bei Rettungsaktion ums Leben gekommen: Jungen sitzen weiter in Höhle fest

Die zwölf Jungen im Alter zwischen elf und 16 Jahren und ihr 25-jähriger Fußballtrainer waren am 23. Juni nach dem Training in die Tham-Luang-Höhle geklettert und von ansteigenden Wassermassen eingeschlossen worden. In der Nähe des Höhleneingangs wurden ihre Fahrräder, Fußballschuhe und Rucksäcke gefunden, im Inneren der Höhle ihre Handabdrücke und Fußspuren.

Kurz bevor britische Rettungstaucher die Gruppe am späten Montagabend (Ortszeit) mehr als drei Kilometer vom Höhleneingang entfernt entdeckt hatten, war das Wasser in der Höhle nahe der Grenze zu Myanmar wieder angestiegen. Regenfälle erschweren die Bergungsarbeiten, in der Region am 20. nördlichen Breitengrad ist zwischen Juni und Oktober Regenzeit. In einem Video zeigen sich die Kinder in der Höhle den Umständen entsprechend optimistisch.

หลังได้ทานอาหารเพิ่มพลังงานที่หน่วยซีลดำน้ำนำเข้าไป และแพทย์ทหารที่ผ่านการฝึกในหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจมตรวจร่างกายทีมหมูป่าทุกคนแล้ว น้องๆส่งเสียงทักทายผู้คนที่รอคอยอยู่นอกถ้ำฝากมาครับ (บันทึกภาพ 03/07/18) #ทีมหมูป่าทีมSEAL #ThainavySEAL Gepostet von Thai NavySEAL am Dienstag, 3. Juli 2018

Eingeschlossene Kinder in Thailand sollen aus der Höhle tauchen

Für die Rettung der Eingeschlossenen gibt es mehrere Szenarien. Entweder sollen die Kinder in Begleitung von Rettungstauchern aus dem überfluteten Teil der Höhle herausschwimmen. Oder es könnte von oben eine Öffnung in die Höhlendecke gebohrt werden, um die Eingeschlossenen herauszuheben. Behörden und Rettungskräfte favorisieren die erste Variante.

Spektakuläre Rettungen aus der Tiefe 1 / 5 Zurück Vorwärts DEUTSCHLAND, Juni 2014: Mehr als 700 Helfer aus fünf Ländern sind elf Tage rund um die Uhr im Einsatz, um einen schwer verletzten Forscher aus der Riesendinghöhle in den Berchtesgadener Alpen zu retten. Ein Lehmklumpen hatte ihn in 1000 Metern Tiefe am Kopf getroffen.

SPANIEN, August 2013: Vier Wissenschaftler werden über drei Tage in der Rubicera-Höhle in der Region Kantabrien vermisst. Hilfstrupps bringen sie in wohlbehaltenem Zustand in Sicherheit. Ein fünftes Expeditionsmitglied hatte draußen gewartet und die Retter alarmiert.

SPANIEN, Februar 2007: Eine Wanderung durch eine Höhle auf der Insel Teneriffa endet für sechs Touristen tödlich - sie ersticken in einem schwer zugänglichen Stollen. 24 weitere können sich in Sicherheit bringen oder werden gerettet. Die Gruppe hatte sich verirrt.

FRANKREICH, Mai 2002: Nach neun Stunden in Angst und Kälte werden 22 Schulkinder und ihre Begleiter aus einer überfluteten Grotte bei Grenoble in den französischen Alpen befreit. Die 12- und 13-jährigen Schüler waren von steigenden Wassermassen überrascht worden.

FRANKREICH, November 1999: Zehn Tage müssen sieben Höhlenforscher in der Vitarelles-Grotte bei Gramat in Südwestfrankreich ausharren. Die Retter bohren Tunnel in die Tiefe und stoßen nach etwa hundert Metern auf die Gruppe. Wassermassen hatten ihr den Rückweg abschnitten. (dpa)

Vorbereitet werden die Nachwuchsfußballer - so gut es geht - mit Tauchunterricht. Trainiert wird vor allem das Aufsetzen der Tauchmasken und das Atmen unter Wasser. Medien diskutierten auch die Möglichkeit, die Höhle mit Hilfe von Pumpen so weit auszutrocknen, dass die Jungen sie zu Fuß verlassen könnten. Angesichts der Wassermassen erscheint diese Lösung derzeit aber unwahrscheinlich. (AZ/dpa)

