11:16 Uhr

Einkaufszentrum geräumt: Tasche enthielt wohl Bombenattrappe

Nach der Räumung eines Einkaufszentrums in Duisburg ist in den Niederlanden ein Verdächtiger festgenommen worden. Zuvor hat ein verdächgiter Gegenstand einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.

In einem Duisburger Einkaufszentrum wurde am Montag eine verdächtige Tasche entdeckt. Nun hat die Polizei in den Niederlanden einen Verdächtigen festgenommen.

Im Zusammenhang mit dem Fund einer verdächtigen Tasche in einem Duisburger Einkaufszentrum und der anschließenden Räumung des Komplexes hat die Polizei in den Niederlanden einen Verdächtigen festgenommen.

Es werde ermittelt, ob und inwiefern der Festgenommene etwas mit dem Vorfall zu tun habe, sagte ein Sprecher der zuständigen Essener Polizei am Dienstagmorgen. "Wir gehen davon aus, dass die Tasche absichtlich dort abgestellt wurde." Der Verdächtige wurde nach Polizeiangaben nach einer Verfolgung gefasst.

Verdächtiges Gepäckstück enthielt wohl eine Bombenattrappe

Die verdächtige Tasche hatte einen stundenlangen Großeinsatz der Polizei in dem Einkaufszentrum ausgelöst. Nach der Entdeckung wurde das Forum Duisburg am Montagabend geräumt und abgesperrt. Experten des Landeskriminalamtes untersuchten das Fundstück mit einem Roboter. Die Polizei setzte nach eigenen Angaben auch Sprengstoffspürhunde ein.

Die Beamten beschossen die Tasche mit einem starken Wasserstrahl, um sie auf explosive Stoffe zu kontrollieren, wie der Polizeisprecher berichtete. Dies sei eine übliche Vorgehensweise. Zu einer Explosion sei es nicht gekommen. In der verdächtigen Tasche war den Ermittlern zufolge eine Bombenattrappe. "Nach ersten Erkenntnissen scheint es sich nicht um eine scharfe Bombe gehandelt zu haben, sondern um eine Attrappe", sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag.

Tatverdächtiger floh mit dem Auto in die Niederlande

Die Ermittlungen zu dem in den Niederlanden festgenommenen 31-jährigen Deutschen dauern an. Als der Verdächtige von Beamten auf deutscher Seite der Grenze im Rahmen einer Fahndung kontrolliert wurde, sei er mit dem Auto in die Niederlande geflohen, erklärte die Polizei. Niederländische Polizisten nahmen ihn schließlich fest. Deutsche Beamte seien in die Niederlande gereist, sagte der Sprecher der Essener Polizei: "Wir versuchen nun, ihn mit Beantragung eines Haftbefehls nach Deutschland zurückzubringen."

Die Ermittler gaben das Forum am frühen Dienstagmorgen wieder frei. Das Einkaufszentrum in der Innenstadt befindet sich in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs. (dpa)

