Einwohnerzahl in Deutschland wohl auf neuem Höchststand

Nur noch wenige Meter trennen die Retter in Andalusien von dem Brunnenschacht, in dem der kleine Julen sein soll. Aber es gibt wieder Verzögerungen - das Gestein des Berges ist einfach zu hart. Derweil beten Hunderte für ein Wunder.

Milde Temperaturen

Januar zu nass und etwas zu warm

Regen, Schnee und glatte Straßen: Eher unerfreulich wird das Wetter in den kommenden Tagen. Zwar fühlt es sich derzeit nicht so an - doch nach den Aufzeichnungen des Deutschen Wetterdienstes war es im Januar wärmer, als es sein sollte.