vor 17 Min.

Eisbärbabys im Bremenhavener Zoo sind Weibchen

Bild: Zoo am Meer Bremerhaven, dpa

Der Zootierarzt hat den Eisbärnachwuchs im Bremerhavener Zoo untersucht. Dabei hat er festgestellt, die Eisbär-Zwillinge sind Mädchen.

Der Tierarzt habe die vor rund zweieinhalb Monaten geborenen Eisbär-Zwillinge untersucht, teilte der Zoo am Meer in Bremerhaven am Dienstag mit. Er habe festgestellt, dass die kleinen Raubtiere Weibchen sind. Demnach wiegt das größere Jungtier 11,4 Kilogramm, das kleinere und ruhigere Jungtier 10,3 Kilo. Namen haben die kleinen Eisbären, die Anfang Dezember im Zoo zur Welt kamen, noch nicht.

Die Jungen wurden für die Untersuchung von der Mutter getrennt

Um die Jungtiere zu untersuchen, lenkten die Zoo-Mitarbeiter das Muttertier Valeska ab, wie die Direktorin Heike Kück mitteilte. Während die Eisbärin fraß, schlossen sie Schiebetüren in der Anlage, um die Jungtiere von ihrer Mutter zu trennen. "Das fand Valeska natürlich gar nicht gut. Sie brüllte nach den Jungtieren und donnerte gegen die Schieber", hieß es.

Zwei Eisbärenpfleger und zwei Tierpflegerinnen holten die Jungtiere aus der Anlage. Danach untersuchte der Zootierarzt die kleinen Bärinnen, impfte sie und verabreichte ihnen die erste Wurmkur. Dem Zoo zufolge dauerte die Untersuchung rund zehn Minuten, danach konnten sie schnell zu ihrer Mutter zurück. (dpa)

