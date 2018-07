vor 20 Min.

Eiskunstläufer bei Raubüberfall erstochen: Ein Täter gefasst Panorama

2014 gewann Eiskunstläufer Denis Ten bei den Olympischen Spielen Bronze. Nun ist der Kasache bei einem Raubüberfall so schlimm verletzt worden, dass er starb.

Der mit einer Olympia--Medaille ausgezeichnete kasachische Eiskunstläufer Denis Ten ist bei einem Raubüberfall erstochen worden. Die Ärzte hätten vergeblich versucht, den massiven Blutverlust des 25-Jährigen zu stoppen, erklärte das Sportministerium am Donnerstag in Astana. Ten habe durch die Stichverletzungen rund drei Liter Blut verloren. Der Kasache hatte 2014 bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi die Bronzemedaille im Eiskunstlauf gewonnen. Auch bei Weltmeisterschaften wurde er mehrfach ausgezeichnet.

Kasachischen Medienberichten zufolge stachen zwei mutmaßliche Diebe auf den koreanischstämmigen Ten ein. Sie hätten versucht, die Spiegel seines Autos zu stehlen.

Denis Ten erstochen: Polizei fasst einen Angreifer

Einer der Angreifer ist inzwischen festgenommen worden. Die Polizei hätte den Mann in Almaty gefasst und vernommen, teilte das Innenministerium des zentralasiatischen Landes am Freitag mit. Der Mann habe die Tat gestanden. Nach einem zweiten Verdächtigen werde gefahndet, hieß es.

Der Fall löste in der Sportwelt große Bestürzung aus. Der Internationale Eislaufverband äußerte sich "tief erschüttert" über den gewaltsamen Tod des Sportlers. Seine ehemalige russische Trainerin Tatiana Tarasowa erklärte: "Was für ein Albtraum! Was für eine Tragödie!" Der Präsident der Ex-Sowjetrepublik Nursultan Nasarbajew sprach der Familie ebenfalls sein Mitgefühl aus. Ten zählte zu den beliebtesten Sportlern Kasachstans.

Auch IOC-Präsident Thomas Bach reagierte geschockt auf den Tod des Kasachen und lobte ihn als großartigen Athleten. "Denis Ten war ein großartiger Athlet und ein großartiger Botschafter für seinen Sport. Eine warme Persönlichkeit und ein charmanter Mann. Es ist eine solche Tragödie, ihn in einem so jungen Alter zu verlieren", wurde Bach auf der Facebook-Seite des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) zitiert. (afp/dpa)

Themen Folgen