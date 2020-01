13:38 Uhr

Elena Miras im Porträt: Wer ist die Dschungelcamp-Kandidatin?

Elena Miras ist Kandidatin im Dschungelcamp 2020. Wir stellen Ihnen die 27-jährige Influencerin im Porträt vor.

Am 10. Januar sind zwölf Kandidaten ins Dschungelcamp 2020 gezogen. Auch Elena Miras ist dabei. Her lesen Sie ein kurzes Porträt.

Dschungelcamp 2020: Elena Miras aus" Love Island" bekannt

Elena Miras wurde am 25. April 1992 in der Schweiz geboren und wurde von ihren Eltern zweisprachig aufgezogen, weshalb sie heute Spanisch und Deutsch sprechen kann. Sie hat mittlerweile einen festen Platz im deutschen Reality-TV. Durch Staffel 1 von " Love Island" im Jahr 2017 wurde die jetzt 27-Jährige bekannt. Dort konnte sie sich den ersten Platz sichern - jedoch nicht an der Seite ihres jetzigen Partners Mike Heiter, der ebenfall Teilnehmer bei "Love Island" war.

Zwischen den beiden funkte es während der Reality-Show noch nicht. Erst auf einer anschließenden Party kamen sie sich näher. Im Februar bekam das Paar die gemeinsame Tochter Aylen.

12 Bilder Das sind die Kandidaten im Dschungelcamp 2020 Bild: TVNOW / Arya Shirazi

Dschungelcamp: Elena Miras war Siegerin bei "Sommerhaus der Stars"

Im Finale von "Das Sommerhaus der Stars" 2019 konnten sich die beiden gegen alle anderen Promipaare durchsetzen - trotz Drama und Streit. Aussagen wie "Du bist so dumm", gegenüber ihrem Partner Mike Heiter brachten Elena Miras viel Kritik von den Fans ein. Nun will sich die 27-Jährige im Dschungelcamp beweisen. (AZ)

Hier stellen wir alle Teilnehmer vor: Dschungelcamp-Kandidaten 2020.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen