vor 58 Min.

Elf Verletzte bei Brand Panorama

Unter den Verletzten sind fünf Kinder.

Bei einem Brand in Gelsenkirchen sind elf Menschen verletzt worden, darunter fünf Kinder. Das Feuer brach am Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Als die Löschkräfte eintrafen, drang schwarzer Rauch aus dem Eingangsbereich. Die Feuerwehrleute brachten insgesamt 16 Menschen in Sicherheit. Vier Erwachsene kamen ins Krankenhaus. Wie es zu dem Brand kam, konnten die Ermittler zunächst nicht sagen. (dpa)

Themen Folgen