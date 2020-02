vor 31 Min.

Elfter Coronavirus-Fall in Deutschland: Kind eines Infizierten hat sich angesteckt

In Bayern hat sich ein weiteres Kind mit dem Coronavirus infiziert. Auch in Rheinland-Pfalz gibt es zwei Infizierte - es handelt sich wohl um zwei der China-Rückkehrer.

Acht Menschen in Bayern und zwei China-Rückkehrer sind in Deutschland derzeit wegen des Coronavirus isoliert. Nun hat sich ein weiteres Kind mit dem Virus infiziert.

In Bayern hat sich ein weiteres Kind nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Damit stieg die Zahl der Betroffenen in dem Bundesland auf neun und bundesweit auf elf Menschen. Es handelt sich um ein zweites infiziertes Kind jenes Mannes aus dem Landkreis Traunstein, dessen positiver Befund vergangene Woche bekannt geworden war, wie das bayerische Gesundheitsministerium am Montagabend unter Berufung auf das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mitteilte. Der Vater und die beiden Kinder seien in einem stabilen gesundheitlichen Zustand.

Der Erreger war bei sieben Mitarbeitern des Autozulieferers Webasto in Stockdorf bei München nachgewiesen worden. Dazu kommen die beiden Kinder des einen Mitarbeiters. Der Firmensitz bleibt wegen der neuartigen Lungenkrankheit bis mindestens zum 11. Februar geschlossen. Bei der Firma hatte es in den vergangenen Tagen umfangreiche Tests gegeben, nachdem sich dort ein Mitarbeiter bei einer chinesischen Kollegin angesteckt hatte, die inzwischen wieder in ihrer Heimat ist.

Neun Coronavirus-Fälle in Bayern - auch in Rheinland-Pfalz sind zwei Infizierte bestätigt

Wie das Gesundheitsministerium mitgeteilt hatte, geht es den übrigen zehn in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen soweit gut. Die anderen acht Betroffenen aus Bayern seien in "gesundheitlich stabilem Zustand", teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Montag mit. Einige von ihnen hätten grippeähnliche Symptome gehabt, hieß es weiter.

Mittlerweile haben sich auch außerhalb Bayerns zwei Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Zwei der 115 Deutschen, die mit einem Rückholflug aus Wuhan nach Deutschland gebracht wurden, sind mit dem Virus infiziert. Sie wurden isoliert. Am Sonntagabend wurde mitgeteilt, dass es den beiden gut gehe.

Mehr als 17.000 Coronavirus-Infizierte in China

Das neuartige Virus 2019-nCoV breitet sich seit einigen Wochen rasant von der chinesischen Millionenmetropole Wuhan aus. Zunächst nur innerhalb der Region Hubei, dann innerhalb ganz Chinas und in andere Länder dieser Welt. Obwohl die neue Lungenkrankheit in den meisten Fällen sehr mild verläuft, ist die Sorge mancher Menschen angesichts von inzwischen mehr als 17.000 Infizierten und 361 Todesopfern im Hauptverbreitungsland China groß. Die Gesundheitskommission in Peking meldete am Montag den bisher stärksten Anstieg der Infektionen und Todesfälle innerhalb eines Tages.

Die rasante Verbreitung des Virus ließ zum Wochenbeginn Chinas Aktienmärkte um rund neun Prozent absacken. Die Börsen öffneten am Montag erstmals wieder nach den - wegen der Epidemie verlängerten - Ferien zum chinesischen Neujahrsfest. Chinas Regierung versuchte das Finanzsystem zu stärken und die Auswirkungen der Epidemie abzufedern. Mit einer ungewöhnlich hohen Geldspritze von 1,2 Billionen Yuan (rund 156 Milliarden Euro) für Geschäftsbanken bemühte sich die Notenbank, den chinesischen Geldmarkt und das Bankensystem zu stabilisieren.

Außerhalb Chinas rund 180 Coronavirus-Infektionen

Wegen der rasanten Ausbreitung der Lungenkrankheit rät das Auswärtige Amt aktuell von Reisen nach China ab. "Verschieben Sie nach Möglichkeit nicht notwendige Reisen nach China", heißt es in den Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes. Vor einem Besuch in der schwer betroffenen Provinz Hubei wird ausdrücklich gewarnt. Außerhalb Chinas sind rund 180 Infektionen bekannt. Den ersten Todesfall außerhalb Chinas gab es am Wochenende auf den Philippinen. Es handelte sich um einen eingereisten Chinesen aus Wuhan. (AZ/dpa)

